Başkan Erdoğan: Kontrolümüz dışında güvenli bölge olamaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde konuştu. Suriye sınırında oluşturulan güvenli bölgeyle ilgili mesaj veren Başkan Erdoğan, kontrolünün TSK’da olmadığı bir güvenli bölgeye izin verilmeyeceğini söyledi. Türkiye’nin artık bekleyecek sabrı olmadığını kaydeden Erdoğan, “2-3 hafta bekleriz. Varın gerisini siz düşünün” diyerek ABD’yi uyardı. Erdoğan, “Fırat’ın doğusunda da PKK’nın zulmü saklanamaz hale gelmiştir. 450 km’lik hat boyunca 30 km derinliğine sahip güvenli bölge oluşturma teklifimizi 2015’te G-20 zirvesinde tüm liderlerle görüştük. Hepsi olumlu karşılamış olsa da kimse gayret ortaya koymadı. Aynı projeyi ABD ile konuşuyoruz. Müspet gelişmeler var” diye konuştu.

KENDİ İŞİMİZE BAKARIZ

Erdoğan şunları söyledi: “Biz doğrudan kendi askerlerinizin güvenli bölgeyi kontrol etmesi dışında bir çözüme rıza gösteremeyiz. Fırat’ın doğusundaki tüm sınırlarımız boyunca kurulacak güvenli bölgeyle ilgili çok fazla zamanımız ve sabrımız yoktur. Burada inşa edeceğimiz yerleşim alanlarıyla Suriyeli kardeşlerimizin önemli bölümünün kendi vatanlarına dönmesini sağlayacağız. Güvenli bölge ile ilgili çok fazla zamanımız ve sabrımız yoktur. Birkaç hafta içinde askerlerimiz bu bölgeyi kontrol etmeye başlamazsa kendi harekat planlarımızı devreye sokmaktan başka çaremiz kalmayacaktır. 3 hafta sonra ABD’de yapacağımız temaslar son fırsattır. Artık kendi işimize bakmaktan başka çare görünmüyor.”

GERİSİNİ VARSIN ONLAR DÜŞÜNSÜN

Erdoğan, “Türk milleti özgürlüğü geleceği söz konusu olursa şehadeti en büyük mertebe olarak kabul eder. Türkiye kendisine 3 adım gelene 5 adım yaklaşmaktan imtina etmez. Tekrar ediyorum, 2-3 hafta içinde Fırat’ın doğusunda kendi askerimizle bölgeyi oluşturmaya başlamazsak gerisini varsın onlar düşünsün” dedi.

BİR FUARA KATILDIK RAHATSIZ OLDULAR

Başkan Erdoğan, S-400’ler ve Rusya’daki temaslarıyla ilgili şunları söyledi: “Geçenlerde bir fuara katıldık Rusya’da. Rahatsız oldular. Hava savunma sistemi ihtiyaçlarımız için S-400 ile patriot arasında bir fark yoktur. Patriot satışı bir baskı aracı haline getirilirse tercihimizi diğer sisteminden yana kullanmaktan da çekinmeyiz.”

BİZİ KÖŞEYE SIKIŞTIRAMAZSINIZ

Erdoğan, “Parasını ödediğimiz uçaklar bize teslim edilmiyor. 1 milyar 350 milyon dolar ödeme yaptık. Pilotlarımızın eğitimi sona erdiriliyor. Hiç kimse Türkiye’yi köşeye sıkıştırma hakkına sahip değil. Türkiye’yi 3. dünyanın şamar oğlanı ülkeleriyle karıştıranlar yanıldıklarını anlamadılarsa bunu göstermek boynumuzun borcudur” dedi.

NATO’DAN VAZGEÇMİYORUZ

Başkan Erdoğan şunları söyledi: “2. Dünya Savaşı sonrası tercihimizi Batı demokrasisi ve savunma konseptinden yana kullanarak yeni bir döneme girdik. NATO her ne kadar geçtiğimiz süreçte çuvallamış olsa da hâlâ en büyük müttefiklerimizden biridir. Ne NATO üyeliğinden ne de müttefiklerimizden vazgeçme gibi bir durumumuz vardır.”