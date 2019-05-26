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  3. Başkan Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı tebrik etti

Başkan Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı tebrik etti

Başkan Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile telefonda görüşerek, tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, KKTC'de Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi'nin (HP) koalisyon hükümeti kurulması için anlaşmaya varmasının ardından Başbakanlık görevini devralan Ersin Tatar ile KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olan Kudret Özersay'ı tebrik etti ve başarılar diledi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ile Doğu Akdeniz'de son dönemde yaşanan gelişmeler de ele alındı.

(AA)

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