Başkan Erdoğan: Kimse bu ülkede darbe yapamaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs darbe yargılamaların yapıldığı Yassıada’daki restorasyon çalışmalarını inceledi. Erdoğan’a torunları da eşlik etti. Erdoğan, “Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın yılsonu itibariyle açılışını yapacağız” dedi. Erdoğan açıklamasında “Kimse bu ülkede darbe yapamaz. Bütün mesele bizim güç kazanmamızdır" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam kararının alındığı yerdeki kongre ve sergi alanlarını gezerek bilgi aldı, daha sonra gazetecilerle bir söyleşi gerçekleştirdi.

ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR

Yeniden düzenlenen ada 103 bin 750 metrekarelik alana sahip bulunuyor. Adanın yüzde 60’ı peyzaj alanı olarak ayrılırken, yüzde 20’sinde doğal nitelik korundu. Bina oturum alanının 3 katı kadar yeşil alan ve toplam inşaat alanı 63 bin 361 metrekare olarak planlanan adada, 123 odalı 320 yataklı ada oteli ve bungalovlar, 500 kişilik kongre salonu, 752 metrekare 600 kişilik cami, 616 metrekare Demokrasi Şehitleri Anıtı ve Meydanı, arıtma tesisi, açık hava müzesi, demokrasi parkı ve sergileme alanları ile kafeterya ve restoranlar yer alıyor.

İŞTE ADADA iNŞA EDiLEN YENi MEKANLAR

“Spor Salonu - 27 Mayıs Müzesi, Adnan Menderes Kongre Merkezi, Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi, Demokrasi ve Karşılama Meydanları, Şeref Salonu, Tarihi Bizans Sarnıcı, Şato Yapısı, İskele Kafe Yapısı, İskele İdare ve Kriz Yönetim Yapısı, VIP Karşılama Yapısı, Seyir Terasları ve Elektrik Merkezi, Ada Oteli Yapısı, Bungalovlar, Helikopter Pisti, Cami, Demokrasi ve Şehitler Anıtı ve Meydanı, Ada Restoran ve Personel Yatakhanesi, Subay Gazinosu, Arıtma Tesisi, Yönetim Binası, Açık Hava Müzesi, Demokrasi Parkı.”

KKTC’ye tebrik telefonu

Başkan Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile telefonda görüşerek, tebrik etti. Erdoğan görüşmede, KKTC’de Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi’nin (HP) koalisyon hükümeti kurulması için anlaşmaya varmasının ardından Başbakanlık görevini devralan Ersin Tatar ile KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olan Kudret Özersay’ı tebrik etti ve başarılar diledi. Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de ele alındı.

Hafızlar ödüllerini aldı

Erdoğan, Çamlıca Camisi Konferans Salonu’nda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Türkiye VII. Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni’ne katıldı. Başkan Erdoğan, dereceye giren yarışmacılara ödüllerini verdi.