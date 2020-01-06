Başkan Erdoğan: Karşılık verilir, kaygılıyım

Başkan Erdoğan, CNN Türk’te içeride ve dışarıda yaşanan gündeme dair açıklamalarda bulundu. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yapılan anlaşma sonrası Akdeniz’de en fazla kıta sahanlığına sahip ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çeken Erdoğan şunları söyledi: “Libya ile anlaşma konusunda dersimizi çok iyi çalıştık. Bu işin süreci Başbakanlık sürecime dayanır. Oradan kıta sahanlığı dahil bugün Libya ile yaptığımız anlaşmanın adımını Kaddafi döneminde attık. Akdeniz’de en fazla kıta sahanlığı olan biziz. İçeride kimler rahatsız oluyor? Bu önemli. Geçmişte Yunan ve Rumların bizi Akdeniz’e hapsetme planları bozuldu. NATO zirvesinde, Yunan Başkanı’na, ‘Biz şu anda devletle anlaşma yaptık. Siz Hafter’le işbirliği yapıyorsunuz’ dedik. Hafter kim?”

TALEP VAR, GİDİYORUZ

“Ana muhalefet partisi, Türk askerine ‘lejyoner’ diyecek kadar alçalıyor. Bizim askerimiz oraya lejyoner sıfatıyla gitmiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Trablusgarp’a gitti mi, gitti. O farklı bir süreçti bunu yaşadı mı, yaşadı. Gazi Mustafa Kemal için bunu yakıştırmak mümkün mü? Ana muhalefet lideri bir taraftan ‘Doğu Akdeniz’de şu var bu var’ deyip ‘Türkiye yok diyor’, Türkiye’nin orada olması için neden tezkereye destek vermiyorsun? Ana muhalefetin söyleminde çelişki var. Bizim askerimizin oradaki görevi koordinasyondur. Oradaki hareket merkezinde süreci ilerletecek. Askerlerimiz peyderpey şu anda gidiyor. Talep var, talep karşısında oraya gidiyoruz. Meşru hükümet güçlü hale getirilmeli. Muhalif güç olarak bizim orada farklı ekiplerimiz olacak. Suudi Arabistan’ın bizi kınamasını asla kaale almıyoruz.”

ORTADOĞU ÇOK YORULDU

Başkan Erdoğan, ABD tarafından İranlı General Süleymani’nin öldürülmesinin bölgede sıkıntı yaşattığını söyledi.

Türkiye olarak Suriye ve Libya’da belli sıkıntılar yaşadığımızı ifade eden Başkan Erdoğan, “Biz bütün bunlarla uğraşırken Süleymani olayının patlak vermesi düşündürücü” dedi. Erdoğan şöyle devam etti: “ABD- İran arasındaki gerilim zaman zaman tırmanıyor. Bu gerginliğin kontrol altında tutulması için bugüne kadar biz Türkiye olarak ciddi gayretler gösterdik, gösteriyoruz. Irak Başbakanı, Ruhani ve Batılı ülkelerle görüşmeler gerçekleştirdik. Ruhani’ye itidal tavsiye ettim. Şu anda bir devletin en üst kademesindeki bir komutanını öldürmek herhalde karşılıksız bırakılmaz diye düşünüyorum. Bu bölgedeki gerginliği maalesef artıran bir adım olmuştur.”

İSTİKRARIN TEMİNATIYIZ

“ABD-İran gerginliğinin çözüme kavuşturulması maalesef bu zamana kadar mümkün olmadı. Irak üzerinden krizin tırmandığını gördük. Ortadoğu çok yoruldu. Biz o akşam Trump ile bir görüşme yaptık, 4-5 saat sonra bu olay patlak verdi. Trump’a itidal çağrısında bulunmuştum. Türkiye sadece bölgenin istikrar adası değil, bölgedeki istikrarın da teminatıdır. Bu bilinçle davranıyoruz, özellikle sürekli diplomasiye dikkat çekiyoruz.”

KANAL İSTANBUL SUNUMU YAPACAĞIM

“Kanal İstanbul’da önemli iki faktör var. Bunlardan bir tanesi bu işin planlaması yapılmıştır. Bunun en önemli şeyi bu plan, proje. Burada biz yap işlet devret ile yapabiliriz, iki, milli bütçeyle yaparız. Neler söylemiyorlar ki, burada su sıkıntısı olacak. Açık açık bunu anlatmaya devam ediyoruz ve en sonunda gerekirse sadece bu konuyu ele alan bir sunumu yapacağım. Benim Asya ve Avrupa yakamı tehdit eden bir konuda biz gereğini yaparız. Biz Rumen tankeriyle bir facia yaşadık. 7 ay o tanker burada yandı. Eğer biz bunlara engel olmazsak yarın daha büyük bir facianın gelmeyeceğini kim tahmin edebilir. Montrö sadece Boğaz’ı bağlar. Montrö bir tarihtir. Bizim Kanal İstanbul’umuz ise yeniden inşa ettiğimiz bir projedir. Montrö kapsamında değildir.”

İHRACAT ALT YAPISI BİZE KAZANDIRACAK

“5 babayiğit bu işe girdi ve atılan adımda 3 tasarım ortaya çıkmış vaziyette. İçinde bir rahatlık, konfor var. Boyuma rağmen içinde rahat oturuyorum. Tam manasıyla testler bittiğinde hız noktasında mesafe alabiliyor. Bu yılın sonu itibarıyla teste büyük adım atmış olacaklar ama. Fabrikanın yerini belirledik. 1 milyon metrekarelik bir alan üzerinde Gemlik’te deniz kenarında bir yer veriyoruz. Çünkü ticarette ulaşım önemli. İhracat altyapısı da iyi olursa hem kazandıracak hem de dünyada otomobiliniz iyi bir yer edinecek. Halkımızın rahatlıkla alabileceği bir fiyatta olacak diye düşünüyorum. Biz elektrikli bir otomobil yapıyoruz.”

ABD İLE İLİŞKİLERDE ZOR DÖNEM

“Zor bir dönemden geçtiğimizi inkar edemeyiz. Trump ile güzel telefon görüşmeleri yapıyoruz. Umutlanıyoruz ama sonra bu umut boşa çıkıyor. Sadece bölgesel değil, küresel ilişkileri de sık sık görüşüyoruz. Trump aleyhindeKongre’de azil süreci yürütülüyor. Türkiye’yi hedef tahtasına oturtan beyhude hedeflerini reddediyoruz. ABD içinde uzlaşmaz tutumlar var. “

ADIM ATARIZ

“Son yaptığımız telefon görüşmesinde aynı temennisini yine söyledi. ‘Biz bunları çözeceğiz. Nasıl mücadele verdiğimi biliyorsun’ dedi. Kongrede yaptırım adımlarına teşebbüs ederse karşılığını veririz.”

İNSANİ VE VİCDANİ ADIM ATTIK

“İdlib’de 300 bini aşkın insan sınırlarımıza yükleniyor. Biz şimdi ne yapacağız? O insanları orada tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. İnsani ve vicdani her türlü adımı bu zaman kadar attık. 8’inde sayın Putin buraya geliyor. Bütün bu konuları bölgesel ve TürkAkım ile ilgili konuları masaya yatıracağız.”





