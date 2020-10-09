Başkan Erdoğan: Karabağ'daki sorunlar kalıcı olarak çözülmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar’da İngilizce yayın yapan The Peninsula gazetesine mülakat verdi. Erdoğan mülakatında, Türkiye-Katar ilişkilerinin yanı sıra Doğu Akdeniz, Libya, Suriye ve terörle mücadele politikası ile bölgesel gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu:

“Ermenistan’ın katliam gerçekleştirdiği Karabağ başta olmak üzere Azerbaycan’ın topraklarının bir bölümünü işgal etmesi yaklaşık 30 yıldır sürüyor. Uluslararası toplumun bu katliam ve işgallere yıllardır sessiz kalmasından cesaret bulan Ermenistan, mütecaviz adımlarını sivillere yönelik yeni saldırılarla sürdürdü. Azerbaycan da bunun üzerine işgal altındaki topraklarını kurtarmak için harekete geçti ve şimdi Ermenistan’ın haydutlukla elde tuttuğu bölgeleri bir bir geri alıyor.”

BM HAREKETE GEÇMELİ



“Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ‘tek millet, iki devlet’ düsturu içinde Azerbaycan devletinin ve halkının yanındadır. Bu bölgesel sorunun çözümü için sözde inisiyatif aldığını öne süren devletler, uluslararası yapılar ne yazık ki bugüne kadar sorunu çözümsüzlüğe mahkûm ettiler. Bu devletlerin ve kurumların tutumu Ermenistan’ın şımarmasına, yeni işgal faaliyetlerine girişmesine neden oldu. Bu sorunu kalıcı bir şekilde çözmek için BM kararlarının uygulanması ve uluslararası hukukun gereğinin yerine getirilmesi gerekiyor.”

ÇARESİZLİĞİN İSPATI



“Ermenistan’ın son işgal teşebbüsünde aldığı ağır hezimetin ardından türlü tezviratlarla Türkiye’yi de çatışmanın içinde gösterme gayretine girmesi, yaşadığı sıkışmışlığın ve çaresizliğin ispatı olmuştur. Ermenistan’ın bu tavrı bile bölgede geniş çaplı bir çatışma alanı yaratmak istediğinin göstergesidir. Uluslararası toplumun bu gerçeği görerek, yıllardır uyguladığı çifte standarttan vazgeçmesi ve Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarındaki işgalini sonlandırma yönünde adım atması çağrımı yineliyorum.”

SALGIN POLİTİKAMIZ DÜNYAYA ÖRNEK OLDU



“Salgını insanlığın büyük bir imtihanı olarak görüyoruz. Hiçbir ayrım gözetmeksizin 150’den fazla ülkeye destek verdik. Sağlık sistemi, teşhis ve tedavi protokolleriyle dünyaya örnek olan uygulamaları hayata geçirdik. Koronavirüs Küresel Mukabele ile de üzerimize düşeni yerine getirme gayretindeyiz.”

KÖRFEZ’DEKİ TÜRK ASKERİ İSTİKRARIN TEMİNATIDIR



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki askeri, güvenlik ve savunma projelerinin, ilişkilerin omurgasını oluşturduğunu ifade ederek şöyle konuştu: “Üssümüzle ilgili menfi propaganda yapanlar iyi niyetli değildir. Türkiye askeri varlığıyla Körfez’in istikrarına ve barışına hizmet etmektedir. Kaos hesapları yapanlar dışında hiç kimse, Türk askerinin Körfez bölgesindeki mevcudiyetinden rahatsız olmamalıdır.”

DOĞU AKDENİZ’DE GERİ ADIM ATMAK YOK



Türkiye’nin Doğu Akdeniz’in zenginliklerinin kıyı ülkelerince hakkaniyetli şekilde paylaşımından yana olduğunun altını çizen Erdoğan şöyle devam etti: “Bunu tüm diplomatik girişimlerimizde vurguladık. Ancak başta Yunanistan olmak üzere Türkiye’nin varlığından rahatsız devletler tek taraflı adımlarla gerginlik çıkarıcı tutum içerisine girdiler. Sömürgeciliğiyle ünlü Fransa’nın Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve şimdi de Ermenistan’ı kışkırtan tavrının altında Türkiye’nin bölgede etkin rol alması bulunuyor.”

DİYALOĞA YANAŞTILAR



“Akdeniz meselesi asla geri adım atmayacağımız bir meseledir. Türkiye’nin ve KKTC’nin yok saldığı hiçbir çözümü kabul etmeyiz.Doğu Akdeniz’deki kararlılığımızı görenler ve ülkemize içi boş tehditlerle geri adım attıramayacağını anlayanlar diyalog çağrılarımıza kulak vermek zorunda kaldı. Oysa biz en başından beri diplomasi kanallarını açık tuttuk. Akdeniz’de tüm adımlarımızı kazan-kazan prensibi çerçevesinde atıyoruz.

ABD İLE İLİŞKİMİZİ FETÖ-PKK ZEHİRLİYOR



ABD İLE İLİŞKİLER: “ABD ile köklü, çok boyutlu ve stratejik işbirliğimiz mevcut. Farklı çıkarları olan ülkelerin her konuda aynı düşünmesi, uluslararası ilişkilerin tabiatına aykırıdır. Ancak 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin faili FETÖ elebaşının ülkemize iadesi ile Suriye’de PKK-YPG terör örgütünün desteklenmesi konusunda ABD ile sıkıntılar yaşadık. Trump’ın göreve gelmesiyle ikili ilişkilerimizde müspet hava yakaladık.”

SURİYE: “Suriye’de 2011’de başlayan çatışmalardan en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyoruz. Suriye kaynaklı saldırılarda şimdiye kadar yüzlerce vatandaşımız şehit oldu. Hiçbir devlet sınırlarının dibinde bir terör örgütünün palazlanmasına müsaade etmez. Türkiye, Suriye topraklarında kalıcı değildir. Kriz kalıcı olarak çözüldüğünde, bizim de Suriye’deki varlığımız sona erecektir.”

FİLİSTİN: “Yüzyılın Anlaşması” adlı plan açıklandığında Türkiye en güçlü tepkiyi veren ülkeydi. Filistinli kardeşlerimizin onay vermediği bir planı, kabul edemeyiz. ”

DARBECİLER KAYBEDECEK



LİBYA: “Lejyonerler ve yabancı milislerle Libya meşru hükümetine karşı kirli ve kanlı bir savaş yürütülüyor. Libya’da meşruiyet kazanacak, darbeciler kaybedecektir. Türkiye’nin girişimleriyle sahada sağlanan sükunet sayesinde ortaya bir fırsat çıktı.”

TÜRKİYE-KATAR: “Türkiye, Katarlı yatırımcılar için emlak, finans, teknoloji, savunma ve iletişim gibi birçok alanda cazip fırsatlar sunuyor. Katar’a ihracatımız yüzde 10 arttı. Katar’da 500 Türk şirketi faaliyette. Kazan-kazan temelli iş birliğinin en güzel örneklerini sunduğumuza inanıyorum.”

DÜNYA KUPASI: “2022’de Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde ortak projelerle iş birliğimizi derinleştireceğiz.”

BATI, AFRİKA’YI KADERİNE TERK ETTİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu Açılış Oturumu’nda konuştu. “Kovid-19, küresel sistemdeki eşitsizlikleri daha da derinleştirdi” diyen Erdoğan şunları kaydetti: “Batılı ülkelerin maske savaşlarına giriştiği bir dönemde Afrika halkları salgın karşısında maalesef kaderlerine terk edilmişlerdir. Biz bu süreçte 46 Afrika ülkesine destek verdik. Sağlık turizmi, ilaç gibi alanlarda ilişkilerimizi daha da ilerletebiliriz. Bu yöndeki her adımı desteklemeye hazırız. Afrika’da Türk firmalarının üstlendiği projelerin değeri 70 milyar dolara ulaşmıştır. Yüz binden fazla Afrikalı emekçi, bu sayede istihdama kavuşmuştur.”

Kılıçdaroğlu’nun bu fotoğrafla ilgili sözleri büyük tepki çekti.

KILIÇDAROĞLU’NA ‘KISA BİR HATIRLATMA’



ALLAH’TAN BAŞKA KİMSENİN ÖNÜNDE EĞİLMEDİK, EĞİLMEYİZ



Başkan Erdoğan, Katar Emiri es-Sani tarafından karşılanması sırasındaki bir fotoğrafı “Niye eğildi” diyerek eleştiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na “Kısa bir hatırlatma” notuyla sosyal medyadan cevap verdi. Erdoğan’ın eski miting kayıtlarından oluşan videoda “Kardeşlerim. Biz rükuda Allah’ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik eğilmeyiz. Bunu böyle bilesiniz” ifadeleri yer aldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Kılıçdaroğlu’na sert yanıt verdi: “Kılıçdaroğlu’nun yalan siyasete başvurmasını kınıyoruz. Bu siyasi hafızayı anlık fotoğraf karelerine indirgeyen bir tükenmişlik. Bunlar ancak yabancı devletlerin yapacağı türden kara propaganda, Türkiye karşıtı bir siyaset. Kılıçdaroğlu, Suriye’de, D. Akdeniz’de ve Libya’da Türkiye’nin statükoya eğilmesini isterken Cumhurbaşkanımız dimdik durdu. Siyaseten eğilip bükülmek bizim kitabımızda yoktur.”

DİK DURUŞUN SEMBOLÜ



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da, Kılıçdaroğlu’nun sözlerine tepki gösterdi. Ünal, “Yalanlarınızda boğulacaksınız. İftira siyaseti ile nereye kadar gidebileceksiniz, göreceğiz. Dostlarınızla birlikte saldırdığınız lider, Dünya 5’ten büyüktür diyerek bölgesel ve küresel dik duruşun sembolü. Siz ise yalanlarla ayakta durmaya çalışan müfterilersiniz” dedi.