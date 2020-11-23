Başkan Erdoğan: İstikametimizde en küçük değişiklik yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl Kongreleri’ne canlı yayınla katıldı. Erdoğan, “Hiç kimsenin şahsi fikirleri, Cumhurbaşkanı ile hükümetimizle partimizle ilişkili hale getirilemez. Terör örgütleri ile el ele, kol kola, omuz omuza Ankara’dan İstanbul’a yürüyenlerle biz birlikte olamayız. Yasin Börü’lerimizin ölümüne neden olanlar, Kobani katliamının failleri, Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşları tarafından asla savunulamaz. Kavalalar’la hiçbir zaman bir arada olamayız. Biz Kobani’yi unutamayız. Bizim Kürt kardeşlerimizi öldürenleri savunamayız” ifadelerini kullandı. Erdoğan şunları söyledi:

FİTNE ATEŞİ YAKILIYOR



“Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi açıklamaları hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez. Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur.”

BUNLARI SAVUNAMAYIZ



“CHP’nin ve arkasındaki mahfillerin arkasındakilerin dümen suyuna girenler, siz kendi pazarlıklarınızla uğraşın. Düşün bu milletin yakasından. Türkiye’yi dışarı şikayet edenler, dün söylediğini bugün yalanlayanların sonu hüsran olacaktır. Gezi eylemlerini finanse edenlerin savunucusu olamayız. Gezi olaylarının finansörlüğünü yapan, bugün yarın hiçbir zaman bunların savunucusu olmadık, bundan sonra da olmayız. Bunca yıldır elbette eksiklerimiz olmuştur, hatalarımız da olmuştur. Samimiyetimizi, hizmetlerimizi, vizyonumuzu kimse sorgulayamaz. Bugün de tüm samimiyetimizle çareyi milletimizde arıyoruz. Fitne ve fesat girişimlerini reddediyoruz.”

REFORMLAR İLERİ TAŞINACAK



Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Ne yaparsak yapalım demokrasiden hak ve özgürlüklere sahip çıkmaktan vazgeçmedik. Şimdi bu süreci yeni hukuk ve ekonomi reformları ile daha da ileriye taşıyacak bir atılım başlatıyoruz. Biz bugüne kadar sadece Allah’tan yardım bekledik. Milletimize güvendik. Doğru bildiğimiz yolda yürüdük. Biz Türkiye’nin bölgesel ve küresel düzeyinde her çıkarını savunurken samimiydik. Biz attığımız her adımda samimiydik. Cumhur İttifakı’nı kurarken de samimiydik.”

EK TEDBİRLER GELEBİLİR



Başkan Erdoğan koronavirüs tedbirleriyle ilgili, “Milletimiz ‘tamam’ diye ifade ettiğimiz kurallara hassasiyetle uyarsa birkaç hafta içeresinde salgın grafiğinin boynunu yeniden aşağı çevirmeyi başaracağız. Aksi halde belki ilave tedbirler almak durumu ile karşı karşıya kalabiliriz” dedi.

ERDOĞAN G-20 ZİRVESİNE HİTAP ETTİ: 9 BİN TERÖRİSTİ YAKALAYIP ÜLKESİNE GÖNDERDİK



Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen G-20 Zirvesi’ne Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katıldı. Türkişe’nin DEAŞ’la mücadelesine değinen Erdoğan, “Suriye’de DEAŞ’la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz. Yalnız bırakılmamıza rağmen bugüne kadar 9 bine yakın yabancı terörist savaşçı yakaladık ve ülkelerine geri gönderdik” dedi.

SORUNLAR DERİNLEŞİYOR



Koronavirüs salgını ilgili Erdoğan şunları söyledi: “Salgının yoksulluk ve eşitsizlik başta olmak üzere birçok sorunu daha da derinleştirdiğini görüyoruz. Hırs, tahakküm, adaletsizlik ve rant üzerine kurulu mevcut küresel ekonomik mimarinin ne insanı ne de tabiatı koruması mümkündür.” Türkiye’nin göç mücadelesiyle ilgili konuşan Erdoğan, “Türkiye son 6 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir. Savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardımların finans kaynaklarını güçlendirmeliyiz” diye konuştu.