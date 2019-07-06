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Başkan Erdoğan İstanbul milletvekilleriyle görüşüyor

Başkan Erdoğan İstanbul milletvekilleriyle görüşüyor

Başkan Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı binasına geldi. Partisinin İstanbul milletvekilleriyle kahvaltıda bir ara gelen Erdoğan, saat 15.00'te de İstanbul'daki belediye başkanlarıyla bir araya gelecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geliyor.

AK Parti'nin Beyoğlu Sütlüce'de bulunan il binasındaki  programa sabah saatlerinden itibaren çok sayıda milletvekili gelmeye başladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kısıklı'daki konutundan çıkarak saat 10.30 sıralarında il binasına geldi. Erdoğan'ı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak ve çok sayıda milletvekili ile il yöneticisi kapıda karşıladı.

Basına kapalı olarak devam eden programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.00'te de İstanbul'daki belediye başkanları ile bir araya gelecek.

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