Başkan Erdoğan: İşleri tekrar sıkı tutmak zorundayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu. Koronavirüs önlemleriyle ilgili, “Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi.” diyen Erdoğan, “Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

TEDBİRLER ARTACAK

Erdoğan, dikkat edilen dönemlerde veya illerde vaka sayılarının düştüğünün görüldüğünü, biraz gevşetince başta Ankara ve İstanbul olmak üzere bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını kaydetti.

Ölüm sayılarının 64-65’e kadar artmasının önemli olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Vaka sayılarında 1700-1800’lere kadar bir çıkışın olduğunu gördük. Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığımız bu konudaki tedbirlerini artırmak durumunda. Bizler de özellikle gerek toplu taşıma araçlarında olsun gerek düğün, nikah, restoran vesaire buralardaki yaklaşımlarımızı daha kararlı bir hale getirdik. İçişleri Bakanlığımızın da yapmış olduğu açıklamayla buralardaki uyarılarımız daha sıkı bir durumda. Bunu yapmak konumundayız. Çünkü bunları biz keyfi yapmıyoruz. Bunlar zevkimizden olan şeyler değil. Sadece halkımıza olan özellikle duyarlılığımızdandır.”

Erdoğan, aşı çalışmalarının devam ettiğini belirterek “Yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz” açıklamasını yaptı.

AKDENİZ’DE YENİ NAVTEX

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi’nin çalışma yürüteceği alan için 18 Ekim’e kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.

KAHRAMANLARIMIZLA İFTİHAR EDİYORUZ

Erdoğan, Gaziler Günü nedeniyle mesaj yayımladı: “Her zaman destekçisi olduğumuz gazilerimiz için gereken adımları atmaya devam edeceğiz. Yiğitlerimizin yazdıkları kahramanlık destanlarına her gün bir yenisini ekliyor olmalarıyla iftihar etmekteyiz.”

ORUÇ REİS GÖREVİNE DEVAM EDECEK



Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili konuşan Erdoğan şunları söyledi: “Bizim Miçotakis ile görüşme yapma konusunda bir sıkıntımız yok. Neyi göreceğiz asıl olan budur. Yaptıklarını bir dayatma olarak yapmaya kalkarlarsa bunun bir anlamı yok. Biz Oruç Reis’i bakım için limana çektiysek bunun bir anlamı var. Ama Oruç Reis’in limana çekilmesi bizim sismik araştırmalarımızın bitmesi anlamına gelmez. Tamir-bakım bitince aynen çalışmalarına devam edecektir.

Biz görüşürüz. Bizim bu konuda kaçma gibi durum yok. Ama Yunanistan Cumhurbaşkanı Ada’ya gelip neyin gövde gösterisini yapacaksa... Biz çok daha büyüğünü yaparız.”

LİBYA MİLLİ HÜKÜMETİYLE BU HAFTA GÖRÜŞECEĞİZ



Başkan Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’ın görevi bırakacağını açıklamasına ilişkin soru üzerine, geçen hafta Serrac’ı kabul ettiğini ve kendisiyle görüşmeler yaptığını ifade ederek, ardından böyle bir gelişmenin, bu tür bir haber almanın kendileri için üzüntü verici olduğunu söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu:

HAFTER GİDECEK

“Bizim oraya müdahalemizle orada Sayın Serrac ve ekibi darbeci Hafter’in işgalinden kurtulma durumuna geldi. Şimdi ise darbeci Hafter zaten her geçen gün kayba doğru gidiyor. Eninde sonunda kaybedecek, bunu görüyoruz. Fakat Sayın Serrac’ın bu aldığımız haberleri, bizler de kendilerine bazı haberler ulaştırdık. Bu hafta içerisinde heyetlerimizin Libya Milli Mutabakat Hükümetiyle bazı görüşmeleri olabilir. Bu görüşmelerle birlikte de bu işi olması gereken istikamete inşallah buluşuruz.”