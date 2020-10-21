Başkan Erdoğan: İslam karşıtı bir sistem istiyorlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın düzenlediği İslam Ülkeleri Diyanet Buluşması törenine video mesajla katıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a tepki gösteren Erdoğan, “Yakın zamanda gündeme getirilen ‘Fransız İslam’ı, ‘Avrupa İslam’ı, ‘Avusturya İslam’ı gibi kavramların, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un başını çektiği bu tür girişimlerin esas gayesi İslam’la ve Müslümanlarla hesaplaşmaktır. Aşırılıkla mücadele kisvesi altında terörle mücadeleden ziyade zulme tepki vermeyen zalime ses çıkarmayan pasif, pısırık korkak iddiasız bir Müslüman vatandaş profili hedefleniyor. İslam’ın yükselişinden rahatsız olanlar, bizzat kendilerinin sebep olduğu krizleri öne sürerek, dinimize saldırmaktadır” diye konuştu.

EMPERYALİZM UYARISI



Erdoğan şunları söyledi: “Dinin sadece evde yaşandığı; sokakta, işyerinde, çarşıda, sosyal hayatta dine, dini prensiplere ve dini sembollere müsaade edilmediği İslam karşıtı bir sistem kurulmak isteniyor. Dinin devlet eliyle kontrol edildiği, baskı altına alındığı, çok daha vahimi biçimlendirilmeye çalışıldığı bu sistemin adı demokrasi değil, totaliterliktir. Allah’a kulluğun dışında bir paye arayan büyük bir gaflet içindedir. Biz üstünlüğün takvada olduğuna inanıyoruz. Emperyalistlerin bizi Şii-Sünni, siyah-beyaz, Türk, Kürt, Arap, Farisî diye bölmesine müsaade etmeyeceğiz.”

ERDOĞAN’A 15 TEMMUZ HATIRASI



Başkan Erdoğan’ı, İstanbul’dan gelişinde Esenboğa Havalimanı’nda karşılayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile hava trafik kontrolörleri “Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü” dolayısıyla Erdoğan’a, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi esnasında Dalaman’dan İstanbul’a gerçekleştirdiği uçuşun gerçek anlık radar görüntüsünün yer aldığı tablo hediye etti.



ÜNİVERSİTELİLERE BURS MÜJDESİ



5 VE 9. SINIFLARDA DA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR



Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı.

2053 VİZYONU: Canımız pahasına sahip çıktığımız bu coğrafyadan bizi tasfiye etme hayallerinden vazgeçmeyenlere daha çok kabuslar yaşatacağız. Artık bu ülkede hiç kimsenin, vesayeti, milli iradenin üzerine çıkartmaya da demokrasiyi tankların altında çiğnetmeye de gücü yetmeyecektir. Bir sonraki safhada 2053 vizyonumuzla milletimizin karşısına çıkacağız.

YÜZ YÜZE EĞİTİM GENİŞLİYOR: Ortaokul 5 ve lise 9’uncu sınıflarda da yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz.

YERLİ AŞI: Yerli aşı çalışmalarının, iki hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşılacağı görülüyor. Hedefimiz, bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmek.

BURS MÜJDESİ: TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev alacak lisans eğitiminin her seviyesindeki 1000 gencimize burs vereceğiz.

KKTC SEÇİMİ: Doğu Akdeniz’i kapsayan etki alanı mücadelesinde Türkiye’nin gösterdiği duruşa, Kıbrıslı Türkler de sahip çıkmıştır.