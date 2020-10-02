Başkan Erdoğan: İşgal bitene kadar mücadele sürecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu. Azerbaycan’ın Karabağ’daki Ermenistan işgaliyle mücadelesine değinen Erdoğan, “Ermenistan aşağılık katliamlarla işgal ettiği Karabağ sorunu henüz çözülmemişken yeniden Azerbaycan topraklarına saldırdı ama bu sefer hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Türkiye olarak tüm imkanlarımızla ve kalbimizle Azerbaycan’ın yanındayız ve yanında olacağız. Azerbaycan Ordusu pek çok yeri işgalden kurtardı. Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecek” dedi.

KUŞATMA GİRİŞİMİ VAR



Dünyayı meşgul eden kriz alanlarının neredeyse tamamının Türkiye etrafında olduğunu belirten Erdoğan, “Bu tablo Türkiye’nin açık bir kuşatma altına alınmaya çalışıldığıdır. Biz bu oyunu çok önceden gördük” dedi. Erdoğan şunları söyledi: “Türkiye yeni dünya düzeninde dışlanmak isteniyor. Kriz alanlarının hemen hepsi ülkemizin etrafında yer alıyor. Bir yandan ülkemizin bütünlüğünü devletimizin gücünü korurken diğer yandan bu kuşatmayı yaracak adımları birer birer yerine getirdik. Dünyaya bunun kolay olmayacağının mesajı verdik. Artık hem sahada hem de masada asli yeri olan bir ülke durumdayız.”

GÖZ AÇTIRMIYORUZ

“Hangi örgütten olursa olsun hiçbir terör örgütüne göz açtırmıyor nefes aldırmıyoruz. Saldırıları merkezinde kontrol altına almak için Suriye’de operasyonlar yaptık. Artık bu oyunun başarı şansı olmadığını görmeliler. Benzer bir oyunu Akdeniz’de de oynamak istediler. Libya ile yaptığımız anlaşma sayesinde Doğu Akdeniz’deki büyük bir bölümü meşru faaliyet alanımıza dönüştürdük.”

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE HABERLER GÜZEL



Erdoğan “Üçüncü çeyrekle ilgili her gün yeni ve güzel haberler alıyoruz. Dün eylül ayı ihracatımızın 16 milyar doların üzerine çıkarak cumhuriyet tarihi rekorunu kırdığını milletimizle paylaştık. Bugün de otomobil satışlarının 90 binin üzerine çıkarak yine tüm zamanların rekorunu kırdığını görüyoruz. Gerçi bu güzel gelişmeyi bile gölgelemeye kalktılar ama ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye’nin büyüme gelişme kalkınma yolunda yeniden hızlandığı gerçeğini değiştiremeyecekler. Bu güzel tablonun olumlu yansımalarını şehir şehir görüyoruz” dedi.

256 YOĞUN BAKIM YATAĞI VAR



Konya Şehir Hastanesi 256 yoğun bakım, 108 acil ve 30 diyaliz yatağı olmak üzere 1250 yatakla hizmet verecek.

• 380 poliklinik ve 49 ameliyathanesi olan hastanenin 73 görüntüleme odası, 442 tek yataklı, 272 iki yataklı odasının yanı sıra 8 adet de suit odası bulunuyor.

• 421 bin 566 metrekare kapalı alanı olan hastane 2 bin 923 kapalı 188 açık otopark kapasitesine sahip.

• Trijenerasyon sistemi ile kesintisiz enerjiye sahip hastanenin hava ambulanslarının kullanabilmesi için helikopter pisti bulunuyor.

MEVLANA MÜZESİ’Nİ GEZDİ



Erdoğan, cuma namazını Sultan Selim Camisi’nde kıldı. Daha sonra Mevlana Müzesi’ni ziyaret etti.

6-8 EKİM’İN HESABI SORULUYOR



Başkan Erdoğan, “15 Temmuz’un hesabı nasıl sorulduysa yargımız şimdi 6-8 Ekim ve çukur eylemlerinin hesabını soruyor. Milletimize bir daha böyle bir acıyı yaşatmamaya kararlıyız” dedi.

Başkan Erdoğan, partisinin Konya İl Teşkilatı ile yemekte buluştu. HDP’ye yönelik “Kobani soruşturması” ile ilgili konuşan Erdoğan “Yargımız nasıl 15 Temmuz’un hesabını soruyorsa bölücü örgütün uzantılarından da 6-8 Ekim olayları ve çukur eylemlerinin hesabını soruyor” dedi.

Erdoğan şunları söyledi: “Gezi olaylarıyla fitili ateşlenen saldırılar zincirinin hiçbiri tesadüfi değildir. Bunların hepsi belli bir silsile ve plan içinde hayata geçirilmiş eylemlerdir. Bugün geriye doğru baktığımızda, Gezi olaylarından 15 Temmuz’a kadar uzanan süreçte yaşadığımız her hadisenin bir sonrakinin provası olduğunu görüyoruz. FETÖ, yargı-emniyet darbe girişimi ile gerçekleştiremediğini 15 Temmuz ihaneti ile başarmak istemişti. Bölücü terör örgütü de 6-8 Ekim olaylarında elde edemediği neticeye çukur eylemleriyle ulaşmayı amaçlamıştır. Maalesef bu ülkede birilerinden hesap sorulamadığı dönemler yaşamıştır. Bu dönemler artık geride kalmıştır. Biz milletimize bir daha böyle bir acıyı yaşatmamakta kararlıyız.”