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  3. Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonla görüştü

Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonla görüştü

Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la yaptığı telefon görüşmesinde Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlattı.

Erdoğan, görüşmede Suriye’nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terör tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar harekatın süreceğini, böylece topraklarını terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin de gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanabileceğini ifade etti.  (AA)

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