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  3. Başkan Erdoğan imzaladı! Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına yeni atamalar
05 Haziran 2020 Cuma 07:27 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan imzaladı! Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına yeni atamalar

Başkan Erdoğan imzaladı! Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına yeni atamalar

Cumhurbaşkanı Atama Kararları ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na seçilme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararlarına göre Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Ayşenur Bahçekapılı ile Meltem Taylan Aydın atandı.

Ayrıca Resmi Gazete’de yayımlanan kara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasında Yargıtay Daire Başkanı Bekir Şahin seçildi.

Resmi Gazete'de yer alan Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararına göre, 1379 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayının ataması, 20 Mayıs'ta yapılan ad çekme sonucunda gerçekleştirildi.

Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldı.

Başkan Erdoğan imzaladı! Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına yeni atamalar
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