Başkan Erdoğan ile yaşlı teyzenin gülümseten diyaloğu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşlı bir kadınla sohbetinin videosunu Twitter hesabından paylaştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'da yolda makam aracını durdurarak yaşlı bir kadınla sohbet etti Erdoğan, "Kime vereceksin oyunu?" sorusunu, "Allah bilir." diye yanıtlayan yaşlı kadına, "Haydaa, bak bak" karşılığını verdi. Yaşlı kadının, "Herhalde karşıladığıma göre..." sözleri üzerine gülüşmeler yaşandı.
Teyzem ser veriyor, sır vermiyor ?? pic.twitter.com/kk6uwO7OFZ— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 18 Mayıs 2019
Erdoğan, sıcak sohbetin sonunda yaşlı kadının elini öptü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Erdoğan'ın yaşlı kadında sohbet ettiği anların görüntüsünü Twitter hesabından, "Teyzem ser veriyor, sır vermiyor." mesajıyla paylaştı.
(AA)