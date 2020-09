Başkan Erdoğan IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti! Irak'ın kuzeyinde PKK'ya karşı ortak mücadele

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve beraberindeki heyet Ankara’da çeşitli temaslarda bulundu. IKBY heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edildi. Görüşmelerde, ekonomi ve sağlık alanında işbirliğinin artırılması üzerinde duruldu. Neçirvan Barzani başkanlığındaki heyet, öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden ziyaret hakkında “IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve beraberindeki heyeti konuk ettik. PKK ile ortak mücadele başta olmak üzere ilişkilerimizi ele aldık” paylaşımında bulundu.

MACRON ZİYARET SONRASI



Edinilen bilgiye göre; IKBY heyetinin ziyaretinde ekonomi alanında işbirliğinin artırılması, Habur Sınır Kapısı’nın kapasitesinin artırılması üzerinde duruldu. Heyet, Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere sağlık konusunda Türkiye’den destek talebinde bulundu. Görüşmelerin bir diğer önemli konusunu ise terör örgütü PKK’nın, Kuzey Irak ve Suriye’de oluşturduğu güvenlik tehdidi oluşturdu. Türkiye, Kuzey Irak’ta terör örgütüne karşı yürütülen operasyonların, aynı zamanda bölgesel hükümetin güvenliği için de önemine dikkat çekti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un geçtiğimiz gün Irak’a yaptığı ziyaretin de görüşmelerde ele alındığı öğrenildi. Macron “Irak’ın iç işlerine giderek daha fazla müdahale eden Türkiye’nin tekrarlayan saldırılarıyla olağanüstü gergin bir bölgesel bağlamda ortaya çıkıyor” ifadesini kullanmıştı.

KİMSE BİZE PARMAK SALLAYAMAZ



Başkan Erdoğan Ankara-Niğde Otoyolu açılışında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türkiye’deki ekonomik prangaları parçaladık. Kendine güvenen, inanan bir ülke inşa ettik. Kimsenin parmak sallayarak konuşamayacağı, had bildiremeyeceği bir Türkiye kurduk. Bugün Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ağırlığı hissediliyorsa gerisinde siyasi, ekonomik güç vardır.”

SEÇİM 2023’TE



“İlk seçimler 2023 yılında. 3 yıllık kesintisiz hizmet yılı bulunuyor. Dışarıdaki içerideki bozguncular deşifre oluyor. Türkiye’yi rotasından çıkarmaya çalışanlar hüsrana uğrayacaktır.”

VATANIMIZA EL UZATMAYA KALKAN HÜSRANA UĞRAR



Erdoğan, Sivas Kongresi’nin 101. yılı için yayınladığı mesajda, “Vatanımıza el uzatanlar, karşılarında yine aynı iradeyi bulacak ve hüsrana uğrayacaklardır” dedi.

Başkan Erdoğan, Sivas Kongresi’nin 101. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı: “Sivas Kongresi’nde tecessüm eden milli duruşa sahip çıkmaya ve bunu sürdürmeye kararlıyız. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize el uzatanlar, karşılarında yine aynı iradeyi bulacak ve hüsrana uğrayacaklardır. Milletimiz, her dönemde bayrağına, vatanına ve istiklaline yönelen tehditlere birlik ve beraberlik içinde direnmiştir. Tüm vatandaşlarımız, Kurtuluş Savaşı’ndaki ruh ve heyecanla, milli iradeye, geleceğine her zaman sahip çıkmıştır. Bu birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece her türlü tehdit bertaraf olacaktır.”

Erdoğan, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 137 subayı tebrik etti.

YUNAN’A UYARI! BİR ASIR ÖNCEKİ BEDELİN AYNISINI ÖDEMEYİN



Milli Savunma Üniversitesi Kuvvet Harp Enstitüleri Mezuniyet Töreni’ne telefonla bağlanıp mezun olan kurmay subaylara seslenen Erdoğan, Yunanistan’ı uyardı.

Kurmay subay olarak görev yapacak mezunların ordunun gücüne güç katacağını belirten Başkan Erdoğan, küresel düzeyde yeniden bir yapılanma sürecinde içinde olunan bu dönemde, kahraman ordunun caydırıcı gücüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu ifade etti.

O İDAMLARI UNUTMAYIN



Türkiye’nin siyasi, ekonomik, askeri ve insani potansiyelini en üst seviyede kullandığı bir dönemden geçtiğinin vurgulayan Başkan Erdoğan şöyle devam etti: “Hep söylediğimiz gibi bizim kimsenin toprağında, hakkında, hukukunda, haysiyetinde gözümüz yoktur. Bizim tek talebimiz ve mücadelemiz kendi vatanımıza sahip çıkmak, hakkımızı korumak, hukukumuza riayeti temin etmek, kendi onurumuza saygı gösterilmesini sağlamaktır. Bunlar, Türk milleti ve onun bağrından çıkan ordusu için gerektiğinde canını verebileceği değerlerdir. Yaklaşık bir asır önce Anadolu işgal edildiğinde yedi düveli arkasına alarak istiklalimize ve istikbalimize saldıranları ya toprağa gömmüş ya denize dökmüştür. Türk milletinin bayrağına ve ezanına göz dikme hatasını yapanlar yaşadıkları bunalımdan çıkış yolu ararken üç başbakan, iki bakan, bir başkomutan idam etmişlerdir. Ümit ediyoruz bugün de aynı hataya düşmez, aynı bedelleri ödemezler.”

ORDUMUZ GÜÇLENİYOR



“Bugün Türkiye, Irak’tan Suriye’ye, Doğu Akdeniz’den Libya’ya kadar uzanan geniş sahada tarihi bir mücadele yürütüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, içindeki darbeci unsurları, kalbi ve gözü dışarıda olan mankurtları, vatanı ile milleti ile bağı kopmuş lümpenleri temizledikçe daha da güçleniyor. İnşallah kahraman ordumuz, çok daha büyük başarılara imza atacaktır.”

FRANSA AKLINA GELENİ YAPAMAZ



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni’nde konuştu: “Yunanistan milletimizi tahrik edip gerilimi artırıyor. Fransa’nın bölge ile alakası yok, NATO’yu, AB’yi temsil yetkisi yok fakat binlerce kilometreden gelip bir takım iddialardan bahsediyor. Bunların kabul edilmesi mümkün değil.”

HABERİNİZ OLSUN



“Fransa her aklına geleni yapabileceğini zannediyor. Irak’ta da bir takım beyanlarda bulunuyor. Hakkımızı vermeyeceğimizden herkesin haberi olsun. İşimizi yapıyoruz fakat diyalog için de buradayız.”