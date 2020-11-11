Başkan Erdoğan: Her meselede sözü dinlenen ülke olduk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 82’nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde konuştu. “Dışarıdaki ve içerideki şer güçlerin tasallutundan kurtardığımız kahraman ordumuzu yeniden zafer üstüne zafer kazanan, milletimizin göz bebeği bir kurum haline dönüştürdük” diyen Erdoğan Türkiye’nin küresel, bölgesel her meselede sözü dinlenen ülke konumuna yükseldiğini söyledi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

EKONOMİYE AÇIK SALDIRI

“Türkiye’yi, Irak’tan Suriye’ye, Libya’dan Kıbrıs’a, Karabağ’dan Kudüs’e kadar tarihin ve medeniyetin tüm emanetlerine gerektiğinde canını ortaya koyarak sahip çıkabilecek bir yere getirdik. Bölgesel ve küresel her meselede sözü dinlenen duruşu dikkate alınan, tarafı ağırlık kazanan bir ülke konumuna yükselttik. Sıkıntılarımız yok mu? Elbette var, hamdolsun ki hiçbiri de aşılamayacak, çözülemeyecek üstesinden gelinemeyecek hususlar değildir. Tıpkı İstiklal Harbi’nin hemen ardından yaptığımız gibi son 18 yılda da üzerinde en çok durduğumuz konuların başında ekonomi geliyordu. Bu dönemde attığımız her adımda, uğradığımız gizli açık saldırıların bir tarafında mutlaka ekonomi vardı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının notlarının objektif kriterlere göre verildiğini söyleyebilecek kimse çıkamaz.”

ATATÜRK’E ARMAĞANIMIZ

“Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimizi 83 milyonun tamamına teşmil ederek planlıyoruz. İnşallah bugüne kadar pek çok alanda ülkemizi hedefine ulaştırdığımız gibi ekonomide de dünyanın ilk 10’una girmesini başaracağız, sağlayacağız. Bunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e en büyük armağan olacağına inanıyorum.”

BATI’NIN KÖLESİ OLAN ZİHNİYETLE ÇARPIŞTIK



Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Cumhuriyetin ruhuna uygun şekilde devletin sahibinin millet olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadan her alanda insanlarımıza layık oldukları hizmetleri sunabilmenin gayreti içindeyiz. Kendilerini devletin sahibi, milletin efendisi, Batı’nın kölesi olarak gören vesayetçi anlayışla çarpışa çarpışa ülkemizi yeniden tarihiyle ve cihanşümul hedefleriyle buluşturduk. İstiklal Harbi ile topraklarını işgalden kurtaran milletimizin değerleri ve refahı başta olmak üzere tüm hayatı üzerindeki prangaları birer birer kırdık. Ülkenin imkanlarını küçük bir azınlığın hevesleri ve çıkarları yerine topyekün milletin istek ve ihtiyaçları için seferber ettik.”

GÜÇLÜ VE MÜREFFEH TÜRKİYE



Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi’ndeki deftere şu ifadeleri yazdı: “Şehitlerimizin fedakarlıkları üzerine kurulan cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacak, gelecek kuşaklara daha müreffeh, güçlü, itibarlı bir ülke bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun.”



BİDEN’I TEBRİK ETTİ



Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden’a tebrik mesajı gönderdi. Erdoğan, “Sayın Seçilmiş Başkan” diyerek başladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: “Karşılaştığımız sınamalar, ortak çıkarlar ve değerlere dayalı ilişkilerimizi daha da güçlendirmemizi gerekli kılmaktadır. ABD yönetimiyle yakın çalışma kararlılığımızı tekrarlıyor, müttefiklik bağının dünya barışına hayati katkılar sunmaya devam edeceğine inanıyorum.”

TRUMP’A TEŞEKKÜR MESAJI



Başkan Erdoğan, Trump’a da bir mesaj göndererek, Türkiye- ABD ilişkilerinin gelişiminde ortaya koyduğu vizyon için teşekkür etti. Erdoğan, mesajında “Ülkelerimiz arasındaki tarihi dostluk, ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin daha da ilerletilmesi karşılıklı çıkarlarımızın bir gereği olup, Türkiye olarak bu yönde her türlü çabayı sarf edeceğimizden emin olmanızı isterim. Sıcak dostluğunuz için bir kez daha teşekkür eder, ABD halkının barış ve refahı için en içten dileklerimi iletirim” ifadelerini kullandı.

09.05’TE HAYAT DURDU



Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında tüm yurtta anıldı. Atatürk’ün vefat ettiği saat olan 09.05’te aynı anda saygı duruşuna geçildi, adeta hayat durdu.

DOLMABAHÇE’DE TÖREN



Atatürk, hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’ndaki odasında törenle anıldı. 09.05’te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Yaşamını yitirdiği Türk bayrağı örtülü yatağının iki yanında iki polis memuru saygı nöbeti tuttu. Saatlerin tam 09.05’i gösterdiği anda polis memurları da duygusal anlar yaşadı. Tören saatine yaklaşırken, 7’den 70’e her yaştan vatandaş saray önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı vatandaşlar Atatürk’ün yatağı ile çevresine beyaz ve kırmızı karanfiller ile çiçeklerini, bazı gençler ve çocuklar da Büyük Önder’e özlemlerini yazdıkları notları bıraktı.

KÖPRÜDE ARAÇLAR DURDU



İstanbul’da vatandaşlar, kentin farklı ilçelerindeki meydanlarda, boğaz köprülerinde seyir halindeki araçlarından indi. Toplu taşıma araçlarında, duraklarda, üst geçitlerde, okullarda Ulu Önder Atatürk anıldı.

DİYANET’TEN 10 KASIM MESAJI



Diyanet İşleri Başkanlığı, Atatürk’ün vefatının 82. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi: “Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü dar-ı bekaya irtihalinin 82. yılında saygı ve rahmetle yad ediyoruz. Bugün bizlere düşen, ecdadımızın büyük mücadele ve fedakârlıkla bizlere emanet ettiği vatanımıza ve medeniyet değerlerimize sahip çıkmaktır.”

CAMİ İNŞAATINDA SAYGI DURUŞU



Saatlerin 09.05’i göstermesiyle Taksim Meydanı’nda herkes saygı duruşunda bulundu. Taksim Camii inşaatında çalışan işçiler de caminin üzerinde saygı duruşunda bulundu.

TAKSİM ANITI’NA ÇELENK



Taksim’de saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1’inci Ordu ve Garnizon Komutanı Musa Avsever ve STK’lar katıldı.

DEPREM ÇADIRINDA ANMA



Saat 9.05’te tüm Türkiye’de olduğu gibi İzmir’deki deprem çadırlarında da vatandaşlar saygı duruşuna bulundu.

BALKONLARDA ATA’YA VEFA



Esnaflar işyerlerinin önünde, evlerindeki vatandaşlar ise balkonlarında saygı duruşunda bulundu.

İMAMOĞLU TELİF HAKLARINI İHLAL ETTİ



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ‘virtual reality’ sanatçısı Anna Zhilyaeva’nın 10 Kasım için hazırlıdığı ve VR tekniğiyle Atatürk’ü resmettiği çalışmasını Twitter’da izinsiz paylaştı. Twitter, sanatçının talebiyle paylaşımı sildi. İmamoğlu bunun üzerine kısa versiyonunu paylaştı.