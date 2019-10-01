Başkan Erdoğan geri dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Başkan Erdoğan, güvenli hale getirilen bölgelere Suriyelilerin dönüşünün devam ettiğini belirterek, '"Şimdiye kadar, güvenli hale getirdiğimiz yerlere geri dönen Suriyeli sığınmacı sayısı 360 bini buldu. Suriye’deki mevcudiyetimizin tek sebebi, sınırlarımıza yönelik terör tehditlerinin, aynı zamanda ülkemizdeki Suriyelilerin geri dönüşlerini de engelleyen bir bariyer haline dönüşmüş olmasıdır' dedi.