Başkan Erdoğan G20'ye Huber'den katıldı: Küresel güven için bir an önce harekete geçmeliyiz

G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Zirveye Tarabya’daki Huber Köşkü’nden iştirak eden Başkan Erdoğan, konuşmasında, koronavirüs salgınının insan hayatını ve ekonomik istikrarı olumsuz etkilediğini, son derece sancılı bir dönemden geçildiğini dile getirdi. Türkiye’nin en baştan itibaren salgına gerekli tedbirleri hayata geçirdiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

HEPİMİZİN KADERİ ORTAK



“Bu salgının hepimize şu gerçeği tekrar hatırlattığına inanıyorum, dinlerimiz, dillerimiz, ülkelerimiz farklı da olsa hepimizin kaderi ortaktır. Hiçbirimizin korumacı ve tek taraflı politikalar uygulama lüksü yoktur. Serbest, açık ve kurallara dayalı bir uluslararası ticaret sistemi salgınla ilgili aldığımız önlemlerin etkilerini azaltmada büyük rol oynayacaktır. Bu çerçevede alacağımız tüm ulusal tedbirlerin Dünya Ticaret Örgütü kurallarıyla uyumlu ve uluslararası iş birliğini teşvik edici olması önemlidir.”

BİRLİKTE ÇABA ŞART



Erdoğan, salgının kontrolü ile hastalığın teşhisi ve tedavisi konusundaki birikimlerin de paylaşılması gerektiğini ifade ederek, koronavirüs salgınının G20’nin iş birliği ve uzlaşı ruhunun önemini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti. Bu süreçte yönlendirici olmak, sorumluluk almak ve küresel ölçekte iş birliğinin gösterilmesinin zorunlu olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu: “Küresel finansal krizi döneminde yaptığımız gibi bir an önce harekete geçmeli ve küresel güveni tesis etmek için ortak çaba sarf etmeliyiz. Merkez bankaları arasındaki swap anlaşmalarının G20’nin tüm üyelerini kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekiyor. Şayet küresel ekonomide güveni artırmak istiyorsak bunu bir an önce hayata geçirmeliyiz. Eğer her türlü tek taraflı adımlarla yola devam edersek küresel ticaretin tamamını olumsuz etkileyecek yeni bir sürece girmemiz kaçınılmazdır.”

MÜLTECİLERİ HATIRLATTI



Erdoğan, salgınla mücadelede birçok gelişmiş ülkenin dahi çok ciddi zorluklar yaşadığını ifade ederek, çatışmalardan ve savaşlardan etkilenen ülkelerinin sağlık sistemlerinin ise tamamen çökmüş durumda olduğunu söyledi. Suriyeli mülteciler başta olmak üzere zorla yerinden edilmiş kişilerin salgın karşısında en dezavantajlı kesimi oluşturduğunu vurgulayan Erdoğan, bu süreçte savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardım finansman kaynaklarının seferber edilmesi gerektiğini dile getirdi.

AFRİKA’YA YARDIM ÇAĞRISI



Erdoğan, G20 bünyesinde bu konuda bir çalışma grubu oluşturulabileceğini söyleyerek, şunları kaydetti: “Bu arada ben de gelişmekte olan ülkelere ve özellikle Afrika’ya yardım edilmesi konusunu önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Hepimiz için tehdit oluşturan bu virüsün aynı zamanda bizlere, insanlığın ortak bir düşmanına karşı bir araya gelme fırsatı verdiğini de belirtmek istiyorum. Bu felaket karşısında Türkiye olarak her zaman olduğu gibi dayanışma ve iş birliği içerisinde hareket etmeye hazırız.”

ERDOĞAN’DAN BAZI SUÇLARA VETO



Başkan Erdoğan infaz düzenlemesinde bazı suçların üzerini çizdi. Kapsam dışında bırakılacak ceza maddeleri şöyle sıralanıyor:

• Çocuklara cinsel istismarı düzenleyen TCK’nın 103. maddesi ile kadına şiddeti düzenleyen 82. maddesi.

• Terör örgütünün kurucu ve yöneticileri kapsam dışı.

• Devlete karşı olan suçlar. (TCK 302-309. maddeler arasında tanımlanan suçlar. PKK’lılar, FETÖ’cüler ve DEAŞ’lılar af kapsamı dışında tutuluyor.)

• Anayasa’yı ihlal ve darbe suçu. (TCK 309 ve 312 ve 313. maddelerinde yer alan suçlar.)

• TCK 188/1 ve 5. fıkralarında yer alan, uyuşturucuyu imal eden, örgütlü olarak bu işi yurtiçi/yurtdışına sevk eden, kamuoyunda uyuşturucu baronu olarak tarif edilen kişiler infaz indiriminden yararlanamayacak.

KORONAYA KARŞI İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan’ın G-20 liderlerine koronavirüs salgınına karşı işbirliği çağrısı yaptığını vurguladı:

Cumhurbaşkanımız, hiçbir ülkenin korumacı ve tek taraflı politikalar uygulama lüksü olmadığının altını çizdi. G20 ülkelerine, koronavirüs tehdidinden kurtulana kadar etkili bir şekilde iş birliği yapmaları çağrısında bulundu.