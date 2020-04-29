Başkan Erdoğan: Fedakârlık yapmazsak ağır kayıplar veririz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin video konferansla yapılan Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Erdoğan “Bir müddet daha dişimizi sıkacağız ve güzel günlere de kavuşacağız” dedi. Erdoğan, “Devlet ve millet olarak hep birlikte gereken iradeyi gösterip, hazırlıklarımızı tamamlayıp, çok çalışarak bu tarihi fırsatı değerlendirmekte kararlıyız” ifadelerini kullandı.

TAKVİMİ AÇIKLAYACAĞIZ



Erdoğan şu açıklamalarda bulundu: “Normalleşme takvimini milletimizle de paylaşacağız. Elde ettiğimiz neticeler bize devriye aldığımız tedbirlerin ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altının haftalardır evden çıkamadığını unutmuyoruz. 4 güne varan yasakların insanımız için ne demek olduğunu görüyoruz. Tedbirleri uygulamaya tavizsiz devam etmemiz gerek. Bu süreçte fedakarlık yapmaz, salgını diğer ülkelerle eş zamanlı olarak geride bırakmazsak çok daha ağır kayıplar yaşayacağımızı biliyoruz.”

AK PARTİ ALTERNATİFSİZ



“Bunun için hep birlikte sabrettik ve neticeye doğru yaklaşıyoruz. Bir müddet daha dişimizi sıkacağız. Güzel günlere de kavuşacağız. Ülkemizin yaşadığı her sorun, sıkıntı, tehdit bu sorumluluğu üstlenme konusunda AK Parti’nin alternatifsiz olduğunu gösteriyor. İnşallah ülkemizde üretim çarkları yeniden dönmeye, halkımızın ve devletimizin kasası dolmaya devam edecektir. Önümüzdeki dönemde en büyük gücümüz olan milletimizin gönlündeki mümtaz yerimizi daha güçlendirmenin gayreti içinde olacağız.”

FIRSATLAR AÇILIYOR



Dünyadaki değişimin mahiyeti, ülkemizin önünde çok büyük fırsat pencereleri açılmakta olduğuna işaret ediyor. Devlet ve millet olarak hep birlikte gereken iradeyi gösterip, hazırlıklarımızı tamamlayıp, çok çalışarak bu tarihi fırsatı değerlendirmekte kararlıyız.