Başkan Erdoğan 'dünyayı hayran bırakacak proje' dedi ve duyurdu! Yıl sonu hizmete giriyor
Başkan Erdoğan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro projesinin ilk ray kaynak töreninde 'Galataport' projesi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Başkan Erdoğan; " İnşallah Mayıs sonu ilk etabı bitecek, yıl sonu tamamı bitecek. Tüm dünyayı hayran bırakacak bir proje." ifadelerini kullandı.
İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları;
Bugün buraya Galataport'tan geliyorum. Dev projenin son halini göreyim istedim. İnşallah Mayıs sonu ilk etabı bitecek, yıl sonu tamamı bitecek. Dünyanın dev cruise gemilerinin yanaştığı, turizmde en önemli atak merkezi olacak, dünya turizmine açık, otelleriyle alışveriş mekanlarıyla, tarihi mekanlarıyla gerek kendi vatandaşlarımızı gerekse tüm dünyanı hayran bırakacak bir proje.