Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,889
  • 6,5329
  • 294.459
  • 121475
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. Başkan Erdoğan 'dünyayı hayran bırakacak proje' dedi ve duyurdu! Yıl sonu hizmete giriyor

Başkan Erdoğan 'dünyayı hayran bırakacak proje' dedi ve duyurdu! Yıl sonu hizmete giriyor

Başkan Erdoğan 'dünyayı hayran bırakacak proje' dedi ve duyurdu! Yıl sonu hizmete giriyor

Başkan Erdoğan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro projesinin ilk ray kaynak töreninde 'Galataport' projesi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Başkan Erdoğan; " İnşallah Mayıs sonu ilk etabı bitecek, yıl sonu tamamı bitecek. Tüm dünyayı hayran bırakacak bir proje." ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları;

Bugün buraya Galataport'tan geliyorum. Dev projenin son halini göreyim istedim. İnşallah Mayıs sonu ilk etabı bitecek, yıl sonu tamamı bitecek. Dünyanın dev cruise gemilerinin yanaştığı, turizmde en önemli atak merkezi olacak, dünya turizmine açık, otelleriyle alışveriş mekanlarıyla, tarihi mekanlarıyla gerek kendi vatandaşlarımızı gerekse tüm dünyanı hayran bırakacak bir proje.

 


Çağatay Ulusoy asker yolcusu
O sahne sosyal medyaya damga vurdu!
Babil dizisi sosyal medyayı salladı! Bergüzar Korel sessiz kalamadı
'Karan'ı paylaşmaya acelem yok'
MasterChef Güzide kararını verdi!

Seyircilerin Yüreği Ağzına Geldi! Tank İzleyicilere Metreler Kala Böyle Durdu

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!