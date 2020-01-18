Başkan Erdoğan 'dünyayı hayran bırakacak proje' dedi ve duyurdu! Yıl sonu hizmete giriyor

İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları;

Bugün buraya Galataport'tan geliyorum. Dev projenin son halini göreyim istedim. İnşallah Mayıs sonu ilk etabı bitecek, yıl sonu tamamı bitecek. Dünyanın dev cruise gemilerinin yanaştığı, turizmde en önemli atak merkezi olacak, dünya turizmine açık, otelleriyle alışveriş mekanlarıyla, tarihi mekanlarıyla gerek kendi vatandaşlarımızı gerekse tüm dünyanı hayran bırakacak bir proje.