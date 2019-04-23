Başkan Erdoğan Külliye'de çocukları kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi MGK toplantı salonunda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki öğrencileri kabul etti.

Salona gelişinde çocuklarla tek tek tokalaşan Erdoğan, yerine geçen Mamak Kuvayı Milliye Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Ozan Sözeyataroğlu ve diğer çocukları "Hoş geldiniz" diyerek karşıladı.

Konuşmasına, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hoş geldiniz." diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizdekilerle birlikte tüm dünya çocuklarının bayramında sizleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir etmekten duyduğum mutluluğu, memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum." dedi.

"İstikbalimizin teminatı olan siz çocuklarımızın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramını şahsım, milletim adına kutluyorum." ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu vesileyle tüm dünya çocuklarına sizlerin aracılığıyla en kalbi sevgilerimi gönderiyorum. İstiklal Harbimizin muzaffer başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere devletimizin kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde emeği olan herkesi şükranla anıyorum. Bağımsızlığımız için canlarını feda eden şehitlerimizin her birine Allah'tan rahmet niyaz ediyorum gazilere sağlıklı, hayırlı uzun ömürler diliyorum.

Bugün çocuk bayramımızla beraber Büyük Millet Meclisimizin dualarla, tekbirler, salavatlarla açılışının 99'uncu yıl dönümünü de kutluyoruz. Vatanımızın işgal edildiği bir dönemde Ankara'da açılan Büyük Millet Meclisi bağımsızlığa giden yolun da öncüsü olmuştur. Büyük Millet Meclisinin gönüllerde yaktığı bağımsızlık ateşi kısa sürede tüm Anadolu'yu sarmış, en karanlık günlerde milletimize güç, cesaret ve umut aşılamıştır."

"Hayallerinizin önüne hiçbir engel koymayın"

Tarihteki böylesine anlamlı bir günün çocuklara armağan edilmesinin son derece manidar olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu, milletimizin geleceğinin sizlerin avuçlarına bırakılması demektir. Bu, devletimizi kuranların sizlere olan inancının bir sembolüdür, bir ifadesidir. Bu, ülkemiz çocuklarına verilen aslında bir önemin işaretidir. Ben Türkiye Cumhurbaşkanı olarak her birinizin bu emaneti en güzel şekilde yarınlara taşıyacağınıza inanıyorum. İnşallah sizler çalışkanlığınızla, başarılarınızla, heyecanınızla Türkiye'yi çok daha ileri aşamalara taşıyacaksınız. Sizlerin ellerinde bu ülke dünya sahnesinde hak ettiği konuma ulaşacaktır. Umutlarınızı hiçbir zaman yitirmeyin, heyecanınızın sönmesine asla izin vermeyin, hayallerinizin önüne hiçbir engel koymayın. Unutmayın, sizler 2 bin 200 yıllık tarihi şanlı zaferlerle, fetihlerle dolu büyük bir milletin evlatlarısınız. Sizler anne babalarınızla beraber 82 milyonun da gözbebeğisiniz. İnşallah son 17 yıldır olduğu gibi önümüzdeki dönemde de sizlere daha güzel bir gelecek sunmak için çalışmayı, mücadele etmeyi sürdüreceğiz."

Erdoğan, konuşmasının sonunda tüm öğrencilere eğitim, öğretim hayatlarında başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra sözü, yerine geçen Ozan Sözeyataroğlu'na bıraktı.

"Ülkemizi en güzel yerlere taşıyacağız"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milli egemenliği hakim kılmak için 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisini açtığını ve bu günü çocuklara armağan ettiğini hatırlatan Sözeyataroğlu, "Dünyadaki tüm çocukların imrenerek baktığı bir bayrama sahip olan bizler, çok güzel bir ülkenin çocuklarıyız. Bu duygularla, hepimize güzel, mutlu nice bayramlar diliyor, dünyada çocuklara bayram hediye eden ve bu bayramı dünya çocuklarıyla paylaşan tek ülke olmanın gururunu bizlere yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına, bu ülke için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize, gazilerimize saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çocukları ağırladığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Sözeyataroğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanım, bizler vatanımızı ve bayrağımızı korumayı, çalışkan olmayı dürüst olmayı, değerli öğretmenlerimizden kıymetli anne ve babalarımızdan öğreniyoruz. Bugünün çocukları yarının büyükleri olarak sizlerden aldığımız bu emanetle ülkemizi en güzel yerlere taşıyacağız. Bizlere verdiğiniz güvene, değere ve sevgiye layık olacağız. Sayın Cumhurbaşkanım, sevgili arkadaşlarım, hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Neşe, huzur, mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum."

Sorular

Konuşmasının ardından basın mensupları, Sözeyataroğlu'na gündeme ilişkin sorularını yöneltti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un tatil süreleriyle ilgili bu önerisine nasıl yaklaştığı sorulan ve Ramazan Bayramı sonrası okulların bir hafta daha açık olacağı hatırlatılan Sözeyataroğlu, "Kabinemle bu konu hakkında görüşeceğiz, şu anda açıkcası olumlu bakıyorum. Bayram tatili konusunu da yine kabinemle görüşeceğiz." dedi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının kızıştığı hatırlatılarak buna yönelik değerlendirmeleri sorulan Sözeyataroğlu, futbolu pek takip etmediğini söyledi.

Bağlama ve piyano çaldığı öğrenilen Sözeyataroğlu'na, 29 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konser vereceği açıklanan Fazıl Say ile birlikte piyano çalıp çalmayacağı soruldu. Piyanoyu severek çaldığını söyleyen Sözeyataroğlu, programa katılmaya çalışacağını belirtti.

Son günlerde hayvanlara yönelik kötü muamele ve işkence konusunda düşünceleri sorulan Sözeyataroğlu, "Asla bu konu hakkında mutlu değilim, konu hakkında gerekli çalışmaları ilgili bakanlarımızla yapacağız." dedi.

Sözeyataroğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden memnun olup olmadığı ve kabinede olası bir değişikliğin olup olmayacağı sorusuna, "Zaten yeni kabinem burada, ilk günümüz zaten. Bence sistem başarılı bir şekilde gidiyor, aşılamayacak bir sorunumuz yok." diye cevap verdi.

Bu cevap üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanım, sanki benim söyleyeceklerimi söyledi." dedi.

İstanbul'daki seçim sonuçlarına yönelik itiraz sürecinin nasıl sonuçlanacağı sorulan Sözeyataroğlu, "Bu konu hakkında bir bilgim yok, tek gündemimiz 23 Nisan." yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya yorumu ve Kılıçdaroğlu'nu arayıp aramayacağı sorusuna Sözeyataroğlu, "Telefonu bende yok, onun için arayamayacağım. Her türlü şiddete karşıyız." diye konuştu.

Atatürk'ün hangi özelliğinin kendisi için örnek teşkil ettiğine ilişkin soruyu Sözeyataroğlu, "Biz Atatürk'ü örnek alarak yöneteceğiz ülkemizi. Atatürk'ün demokrasisini, ilkelerini örnek alacağız." diyerek yanıtladı.

Sözeyataroğlu, bir gazetecinin, çocukların sokakta oynamak yerine tabletlerle zaman geçirdiğini hatırlatarak, bu konudaki düşüncelerinin sorması üzerine, "Bu konu hakkında gerçekten çok üzülüyoruz, bakanlarımla bu konu hakkında çocuklarımızın iyiliği için her türlü adımları atacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sorulan bir soru üzerine ise, "Bugün benim günüm değil, bugün tamamen Cumhurbaşkanıma aittir." karşılığını verdi.

Sözeyataroğlu'nun en sevdiği oyunun voleybol olduğunu söylemesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, en sevdiği ikinci oyunu sordu. Sözeyataroğlu, bunun üzerine saklambaç oynamayı sevdiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, misafir çocuklara bisiklet hediye edeceklerini belirterek, "Tabii kask olmazsa suç işlemiş olurum, onun için kasklarıyla beraber olacak." dedi.

Erdoğan'ın, "Aşağıda da bir piyano resitali olacak. Kim çalacak?" ifadesi üzerine görme engelli öğrenci Medine Mevlütoğlu "Ben" diye yanıt verdi.

Çocuklara teşekkür eden ve kendilerini çok mutlu ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Milli Egemenlik Çocuk Bayramı tüm çocuklarımıza kutlu olsun. Ömürleri sağlık içerisinde başarılarla dolu olsun. Bizler başarılarınız için Sayın Bakanım olsun, bizler, tüm kabinemiz sizleri yarınlara en ideal şekilde hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz ve sizleri de Allah için çok seviyoruz." diye konuştu.

(AA)