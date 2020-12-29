Başkan Erdoğan: CHP'ye kalsa terör destekçisini bırakır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020’nin son Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin HDP’nin eski eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili verdiği serbest bırakma kararını destekleyen CHP’yi eleştiren Başkan Erdoğan şunları söyledi:

LAFTA ATATÜRKÇÜ



“AİHM aykırı bir karar sergiledi. Biz de çıktık bu kararın hukuki değil siyasi bir karar olduğunu söyledik, izin vermeyiz dedik. Vay efendim sen nasıl böyle bir şey söylersin. Kendileri böyle işlerde yetki sahibi olsalar, ellerinde insanların kanı olan bu terörist destekçisini hemen serbest bırakacaklar. Lafa gelince her fırsatta Atatürk’ün partisiyiz diye övünen bu kişiler kendilerine ‘Mustafa Kemal’in askerleri değil it sürülerisiniz’ diyen yöneticisine bile ses çıkaramamışlardır.”

HİÇBİR PROJELERİ YOK



“Karşımızda, ülkemize kaynak girişi sağlamak için hayata geçirdiğimiz uygulamaları dahil fuhuş, organ kaçakçılığı gibi durumlarla itibarlandıracak kadar izandan noksan bir anlayış var. Devlete bu şekilde gelir elde edileceğine düşünen bu zihniyetin ülke yönetimine talip olması kara mizahtır. Hiçbir somut ayakları yere basan uygulanabilir, hesabı kitabı yapılmış projeleri yok. Türkiye aleyhine alınan her kararın, yapılan her saldırının yılmaz savunuculuğunu üstlenme görevini de bir hakkın ifa ediyorlar.”

İLK HABERLEŞME UYDUSU 2022’DE UZAYDA OLACAK



Siber güvenlikle ilgili porjeleri de görüştüklerini belirten Erdoğan, “Esasen savunma sanayi projelerimizin temel bileşenleri arasında dijital sistemler ilk sıralarda yer alıyor. Devletler vatandaşlarının can ve mal güvenliği yanında dijital bilgilerini ve aldıkları hizmetleri de korumak mecburiyetindedir. İlk haberleşme uydumuzu 2022’de uzay gönderiyoruz. Mavi Vatan’dan siber uzaya kadar her sahada egemenlik haklarımıza, sahip çıkacağız” dedi.

TARIMDA AVRUPA BİRİNCİSİ OLDUK



Başkan Erdoğan, “Türkiye’nin Avrupa’dan Asya’ya uzanan toprakları kendi imkanlarını karşılayacak bir imkan sağlıyor. Son dönemde yaptığımız altyapı sayesinde ülkemiz önemli bir ihracatçı konumuna gelmiştir. Türkiye, geçtiğimiz 18 yılda, tarımsal milli gelirini 37 milyar liradan 278 milyar liraya yükselterek, Avrupa’da ilk sıraya yükselmiştir” dedi.

TÜRKİYE’NİN ÜÇ KATI TOPRAK KİRALADIK



Salgınla birlikte gıda üretiminin önem kazandığını belirten Erdoğan şunları söyledi: “Bugünkü anlayışla 1 asır sonrasıyla çok farklılık çıkacağı ortadır. Şimdiden kiralanan toprak miktarı ülkemizin yüz ölçümünün 3 katına ulaşmıştır. Bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Toprak kiralamaktaki amaç bugünün ihtiyaçlarını karşılamak değil, yarım asır sonrasının planını yapmaktır. Türkiye olarak biz de toprak kiraladık. Dünyanın başka hiçbir yerinde hükümetlerin böyle ithamlara maruz kaldıklarını göremezsiniz.”

18 YILDA 4 BİN 440 ESERİ YURDA GETİRDİK



Başkan Erdoğan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Açılış Programı’na katıldı. Tarihe ve sanata kendi sığ ideolojilerinin merceğinden bakanların, uzun yıllar müzleri bakımsızlığa, yıkıma, talana mahkum ettiğini belirten Erdoğan, “Son 18 yılda 4 bin 440 eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk. Ülkemizin kültür ve sanat hayatına ilave değer katacak, bu alanda çeşitliliği artıracak her türlü nitelikli esere destek veriyoruz” dedi.

ÇİN AŞISINDA İLK PARTİYİ YILBAŞI ÖNCESİ BEKLİYORUZ



Başkan Erdoğan, “Çin’den sipariş verdiğimiz aşının ilk partilerinin yılbaşından önce ülkemize teslim edilmesini bekliyoruz. Yerli aşıda 8 ekip çalışıyor” dedi.

Kabine sonrası aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Başkan Erdoğan “Çin’den sipariş verdiğimiz aşının ilk partilerinin yılbaşından önce ülkemize teslim edilmesini bekliyoruz” dedi. Erdoğan şunları söyledi:

“Toplantının ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele oldu. Mücadeledeki son durum, yeni tedbirler ve aşı takvimi ele alındı.”

15 ŞUBAT’A UZATTIK



“Aşı çalışmalarını yakından takip ediyorum. Tüm alternatiflere bakıyoruz. Almanya’dan gelecek aşının ocakta gelmesini ümit ediyoruz. Çin’den gelecek aşıları yılbaşından önce bekliyoruz. Bilim insanları ve altyapımız sayesinde 8 aşı çalışması yürütüyoruz. Bunlardan biri son aşamaya geldi. Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı da 15 Şubat 2021’e kadar uzatıyoruz.”