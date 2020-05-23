Başkan Erdoğan: CHP'nin her aktörü bozgunculuk peşinde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısında CHP’ye eleştirilerde bulundu. İzmir’deki bazı camilerde müzik yayını yapılmasını hatırlatan Erdoğan “İzmir’de camilerin hoparlörüne sızan alçaklar, saygısızca yayınlar yaparken, o ildeki CHP yöneticileri zevkten dört köşe sosyal medyada bu rezilliği aktarıyor” ifadelerini kullandı. Erdoğan şunları söyledi:

YARGI TAKİP EDECEK

“Ülkenin önüne takoz olmayı, milletin tarihine, kültürüne, değerlerine husumeti devleti yıpratmayı temel siyaseti haline getiren CHP, yine o bildiğimiz çirkin yüzünü sergilemekten geri durmuyor. CHP’nin her aktörü başka bir cephede bozgunculuk fesat peşinde konuşuyor. Bu ülkenin ortak değerlerini, yaptıkları hırsızlıkları örtmek için bir kalkan gibi kullanarak istismar ettiklerini artık herkes görüyor. Hukukun konusu olan işlerini yargı, idarenin konusu olan konuları ilgili kurumlar takip edecek.”

DEMOKRASİ ADASI 27 MAYIS’TA AÇILIYOR



27 Mayıs’ta inşallah Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın açılışını yapacağız. Sembolik bir ekiple inşallah Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın açılışını yapacağız. Bu açılış, CHP zihniyetinin farklı bir görünümünü ortaya koyması bakımından çok ama çok önemli olacak. Bu konuda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne de teşekkür ediyorum. Yapımını onlar üstlendi, işletmesini de belli bir süre onlar yürütecekler. Orada da kamu-özel işbirliği ile bu yatırımı yapmış olduk.

TARİHİ BUHRANLA DOLU OLAN BİZİ ELEŞTİREMEZ



CHP’nin ekonomiyle ilgili eleştirilerine tepki gösteren Erdoğan, “Geçmişi buhran örnekleriyle dolu partinin bugün yüzü hiç kızarmadan hükümetimizi eleştirmeye kalkmasını acı bir gülümsemeyle karşıladık” dedi. Erdoğan şöyle devam etti: “CHP’nin IMF sevdasının gerisinde ise Türkiye’yi geçmişteki siyasi ve ekonomik teslimiyet özlemi vardır. Şuanda bile biz IMF ile irtibatlarımızı sürdürmemiz gerekiyor, borç almamız gerek diyorlar. IMF’nin bizden 5 milyar dolar istediğini kendisi çok iyi bilir. Biz güçlü olmasaydık onlar bizden bu borcu istemezdi. Ben kendisine ‘Verin, bizden bugün borç alan yarın bizden talimat alır’ dedim. Yalan konuşmazlarsa bunu itiraf ederler. Ama edemezler.”

BAŞBAKAN ONAY VERMEDEN SEN ADIM ATAMAZSIN



Erdoğan şunları söyledi: “Dün bakan durumunda olanlar veyahut da farklı görevler verdiğim kişiler şimdi farklı şekilde saldırı içindeler. Yahu sen bakansın. Atılan bir adımda Başbakan’ın onayı olmadan sen o adımı atabilir misin? Şimdi nasıl oluyor da o işleri ‹Ben ben ben...’ Ne ben’i yahu? Bir başbakan onay vermeyecek, sen kalkacaksın adım atacaksın. Bunu kime yutturuyorsun? Böyle kalkıp Youtube’larda topladığınız adımlarla netice almanız mümkün değil.”