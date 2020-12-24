Başkan Erdoğan: CHP'nin check-up'tan geçmesi gerekiyor

Partisinin grup toplantısında CHP’yi sert sözlerle eleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “CHP’nin azıcık ar duygusu varsa taciz, tecavüz, hırsızlık iddialarından temizlenmeden milletin karşısına çıkmaması lazım” ifadelerini kullandı. “Gün geçmiyor ki bir taciz olayı, tecavüz olayı, hırsızlık olayı duymayalım” diyen Erdoğan, “Şu anda adliye adliye dolaşıyorlar. Bunun neresi temiz? Çık, açık net kendini bir check et. Ciddi manada bir check-up’tan geçmesi gerekiyor. Hem ruhsal hem fiziki olarak” diye konuştu.

ELEŞTİRİYE SAYGILIYIZ



Bu ülkede hiç kimsenin CHP’nin keyfine göre hareket etme, CHP’nin istediği gibi davranma mecburiyeti olmadığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: “Biz 2023 hedeflerimizin karşısına çok daha iddialı hedeflerle, 2053 vizyonumuzun karşısına çok daha geniş vizyonlarla, 2071 hayalimizin karşısına çok daha büyük hayallerle çıkan bir muhalefet görmek istiyoruz. Proje üretmek yerine başkalarının projelerine payandalık etmek, kendi hayalini kurmak yerine başkalarının hayalinde figüran olmak bizim asla itibar veya takdir edeceğimiz bir siyaset tarzı değildir. TBMM’deki bütçe görüşmelerine teklif ve tenkitleriyle katkı sunan ‘istisnasız’ tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum. Hakaretten, iftiradan, yalandan, çarpıtmadan uzak her eleştiriye, katılmasak da saygılıyız.”

‘ALLAHUEKBER’ DEMEDİLER



Her fırsatta nasıl tek parti faşizmine döndüklerini görmenin mümkün olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: “Bu zihniyet geçtiğimiz günlerde, ‘Mevlana’nın vuslat yıldönümü töreni’ kılıfı altında, asırların birikimi olan bir geleneği yerle yeksan etmeye kalktı. Milletimizin uzun mücadeleler sonunda yıktığı, Kur’an-ı Kerim’i ve ezanı Türkçe okutma benzeri bir garabet, ‘Mevlevi Mukabelesi’ adı altında İstanbul’da sahnelendi. ‘Allahuekber’ demekten, ‘Lailaheillallah’ demekten, ‘Sadakallahulazim’ demekten imtina eden zihniyetin, 70 yıl sonra yeniden hortladığına şahit olduk.”

ASGARİ ÜCRET CEVABI : ÖNCE BELLİ YERE GELSİN



Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ilişkin olarak Erdoğan, açıklamada bulundu. Erdoğan asgari ücrete ilişkin olarak “Belli bir yere gelsin ondan sonra cevap vereceğiz” dedi.

TÜRK-ARNAVUT DOSTLUĞUNUN NİŞANI



Başkan Erdoğan, Arnavutluk’ta TOKİ tarafından inşa edilecek 522 konutun temel atma törenine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan “Bu konutlar, Türkiye-Arnavutluk dostluğunun yeni bir nişanesini teşkil edecektir. İnşallah, en kısa zamanda konutların ilk etabını tamamlayıp, depremde evlerini kaybeden kardeşlerimize teslim etmeye başlayacağız. Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden Arnavut kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim’den bizleri, her türlü felaketten, musibetten, salgın hastalıktan korumasını niyaz ediyorum” dedi.

AİHM’İN DEMİRTAŞ KARARI SİYASİDİR



Başkan Erdoğan konuşmasında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkında verdiği kararı da değerlendirdi., AİHM’in, Türkiye mahkemelerinin yerine geçecek şekilde karar veremeyeceğine işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sadece burada verilen kararlar mahkemelerimizce değerlendirilir. AİHM, bu kararı iç hukuk yolları tüketilmeden alarak, istisnai bir uygulama yapmıştır. Kaldı ki biz bireysel başvuru adımını attığımız zaman Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’ni, bir defa bütün yolları tüketme unsuru olarak gördük. Ondan sonra AİHM devreye girebilir, bu şekilde bu adım atıldı.”

BATASUNA ÇELİŞKİSİ



“Ama şimdi görüyoruz ki burada bütün yollar tüketilmeden AİHM, bu tür kararları alma yoluna tevessül etmiştir. Tamamıyla bu adımlar siyasidir, bunun da gerekçesini biliyoruz. Demirtaş’la ilgili hüküm, aynı mahkemenin mesela İspanya’daki Batasuna Partisi kararındaki gerekçelerle açıkça çelişmektedir.

Mahkeme, Batasuna davası kararında, bırakınız şiddet eylemlerini teşvik etmeyi, şiddet eylemlerini açıkça kınamamanın dahi cezaya konu suç sayılabileceğine hükmetmiştir. Resmen çifte standarttır, hatta ikiyüzlülüktür. AİHM, Türkiye nezdinde saygı görmek istiyorsa, önce dönüp kendi çelişkilerini sorgulamalıdır.”

FETÖ DAVALARI UYARISI



Aynı mahkemenin FETÖ davaları için takınacağı tavrın da işaretlerinin şimdiden gözükmeye başladığını belirten Erdoğan, PKK’ya terör örgütü muamelesi yapmayan, PKK’yla irtibatlı kişileri terörist kabul etmeyen bu mahkemenin, FETÖ’yle ilgili olarak aynı yaklaşımı sergilememesini temenni etti.

5 ÜLKEDEN GÜVEN MEKTUBU



Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Slovakya Büyükelçisi Jan Psenica, Afganistan Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin, Portekiz Büyükelçisi Jaime Van Zeller Leitao, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Lee WonIk ile El Salvador Büyükelçisi Augustin Vasquez Gomez’i ayrı ayrı kabul ederek güven mektuplarını aldı.

AB VE ABD’YLE YENİ SAYFA



Uluslararası ilişkilerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan şunları söyledi:“Yeni yılda, Amerika ve Avrupa’yla olan münasebetlerimizde yeni bir sayfa açmayı arzu ediyoruz. Çok yönlü siyasi, ekonomik ve askeri işbirliklerimizi, Amerika’yla köklü bağlarımızın alternatifi olarak görmüyoruz. Avrupa Birliği’nin de, Türkiye’yi kendinden uzaklaştıran stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz. Geçen hafta Sayın Merkel ve Sayın Michel ile yaptığımız görüşmeler, bu bakımdan önem arz ediyor. Amerika’nın yeni başkanı Sayın Biden’ın da, Türk-Amerikan ilişkilerine gereken özeni göstereceğine inanıyorum. Hiç kimseye karşı ön yargımız, husumetimiz, düşmanlığımız bulunmuyor. Bugüne kadar bize bir adım gelene, biz hep koşarak gittik. Bugün de aynı samimiyeti ve iyimserliği muhafaza ediyoruz.”

ÖĞRENCİYE BURS MÜJDESİ



Gençlik ve Spor Bakanlığı vasıtasıyla 2021 yılında öğrencilere verecekleri kredi ve burs miktarını belirlediklerini kaydeden Erdoğan, 2020 yılında lisans öğrencilerine 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1650 lira olarak uyguladıkları kredi ve burs ödemelerinin toplam miktarının 9 milyar 670 milyon lirayı bulduğunu belirtti.

Erdoğan, “Önümüzdeki yıl ise lisansta bu rakamı 550 liradan 650 liraya çıkarmış bulunuyoruz, yüksek lisansı 1100 liradan 1300 liraya, doktorada ise 1650 lira olan ödemeyi 1950 liraya çıkarmış oluyoruz. Bu ödemeler, milli sporcularımıza iki veya üç katı, üniversite sınavında ilk 100’e girenlere de üç katı olarak yapılmaya devam edilecek. Ocak ayında, 452 bin öğrencimizin hesabına burs, 1 milyon 11 bin öğrencimizin hesabına kredi olarak bu tutarlar yatırılacaktır” diye konuştu.