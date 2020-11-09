Başkan Erdoğan: CHP İzmir'de enkaz altında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi’nde İzmir depremiyle ilgili CHP’ye sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan, “İzmir depremi aynı zamanda CHP’nin enkaz altında kaldığı bir depremdir. Bunun adı yüzsüzlükten öte ahlaksızlıktır’’ ifadelerini kullandı. Erdoğan şunları söyledi:

SORUMLUSU ONLAR



“Milletimiz önce tek parti zulmünü, sonra koalisyonlu yılların sıkıntılarını çok iyi bilmektedir. Deprem başta olmak üzere yaşadığımız afetlerin ardından yıllarca çekilen perişanlıkları unutmadık. Erzincan depreminden büyük Marmara depremine kadar her felaketin ardından ortaya çıkan acı görüntüleri ya büyüklerimizden dinledik ya da bizzat yaşadık. Dünyada işler yolunda giderken ülkemizi sürekli krizlere sokanların yol açtıkları maliyetlerin yükünü de hiç unutmadık. Kendi sorumlu oldukları yerlerde, İzmir depremi aynı zamanda CHP’nin enkaz altında kaldığı bir depremdir. Bunların bütün inşasıyla alakalı adımlarına müsaade etmediniz mi? Ruhsatlarını siz vermediniz mi? Sulak arazilere inşa müsaadesi veren siz değil misiniz? Şimdi nasıl oluyor da kalkıp buradan iktidara fatura kesmeye yöneliyorsunuz. Bütün buralarda sorumlu sizsiniz. Her yerde ‘yatay mimari’ diye bağıran bir Cumhurbaşkanı var, ama siz ‘dikey mimari’yi savundunuz.”

BİR EL UZATMADINIZ



“Millet deprem yıkıntılarının altında inlerken onlara el uzatmak yerine elleri arkalarında boş boş dolaşan onlar. İzmir’in milletvekilisin, geldin kaç saat kaldın orada? Dönüp bir de bizi itham eden yine bunlar. Bunun adı yüzsüzlükten öte ahlaksızlıktır. Bunlara diyoruz ki; ‘Siz en iyi bildiğiniz iş olan parti içi kavga ile uğraşın.”

BÜTÜN İHTİYAÇLARI KARŞILIYORUZ



“Yıkılan veya yıkılacak durumda olan binalardan eşyalarını alamayan vatandaşlara otuzar bin lira nakdi yardımda bulunduklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Taşınan ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara 5 bin lira nakdi yardım yapılıyor. Orta hasarlı binalarda da ev sahiplerine 5 bin, kiracılara 2 bin 500 lira yardım veriliyor. Esnafımıza da 2 bin 500 lira kira yardımı yapılıyor. Tüm ihtiyaçları karşılanıyor.”

İLK ETAPTA 5 BİN KONUT



Erdoğan, TOKİ’nin yıkılan veya yıkılacak olan ve ağır hasarlı binalardaki hak sahipleri için yapılacak yeni konutların inşası konusunda hemen çalışmaya başladığına dikkati çekti. Erdoğan, “İlk etapta 5 bin konut inşa edilecek. Konutların 2 bini yerinde 3 bini ise İzmir Şehir Hastanesi’nin yanındaki 1 milyon 380 metrekarelik rezerv alanına yapılacak. Maliyetlerinden yüzde 40 ila 50 arasında indirim yapılacak konutlar, 2 yıl ödemesiz 18 yıl vade ile ve faizsiz olarak hak sahiplerine verilecektir” dedi.

KARABAĞ’IN ÖZGÜRLÜĞÜ ARTIK ÇOK DAHA YAKIN



Sözlerine Şuşa zaferini tebrik ederek başlayan Başkan Erdoğan, ‘’30 yıldır Minsk üçlüsü tarafından aldatılan ve masa başında 30 yıldır akıbeti meçhul olarak bekleyen kardeşlerimiz sabrettiler ve zafere ulaştılar’’ dedi. Erdoğan “Şuşa’nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir” diye konuştu.

KONGREDEN NOTLAR



Kongrenin düzenlendiği fuar merkezinin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındığı görülürken, vatandaşlar ve delegeler için giriş bölümleri oluşturuldu. Kendileri için oluşturulan alanlardaki güvenlik noktalarından geçen vatandaşların, Kovid-19 önlemleri kapsamında ateşleri ölçüldü, maske-mesafe kurallarına dikkat etmeleri sağlandı. Fuar merkezinin içi ve dışı Türk bayrakları ile AK Parti flamalarıyla süslenirken, alanın görülen yerlerine Mustafa Kemal Atatürk ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın dev posterleri asıldı.