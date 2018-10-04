Başkan Erdoğan: Batman'daki şehitlerimizin kanları yerde kalmayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının başında Batman'da PKK'lı teröristlerin tuzakladığı EYP'nin patlaması sonucu şehit düşen 7 asker için Fatiha okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

7 şehidimizi anmadan geçemeyeceğim. Tüm şehitlerimiz için ve bu mücadelemizi aksatmadan kararlılıkla sürdüreceğiz. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız. Bu olaylar bizim hırsımızı da özellikle düşmanımıza karşı olan kinimizi de daha da fazlasıyla artırmaktadır. Bunu da bilmelerini tekrar hatırlatıyorum.

KÖLN CAMİİ'NE YOĞUN İLGİ

Az önce televizyonda açılışını yaptığımız Köln Camii ile ilgili oradan yayın yaptılar. Almanya'daki özellikle Almanlar bu camimizi yoğun bir şekilde ziyaret ediyorlarmış. Gerçekten mutlu oldum.

140 BİN KİŞİLİK ORDU

140 bin kişilik böyle bir ordunun kurulu olduğu yerde neden beklediğimiz neticeyi alamıyoruz? Daha çok çalışmalıyız. Halkın en çok güvendiği imamdır. 140 bin kişilik bu ordu ülkemizin çehresini değiştirmelidir. Siz gönüllerin fatihi olmalısınız. Ailelerle sıcak ilişkiler kurmalısınız. Hanım hocalarım bulundukları mahallelerin anneleriyle ilişkilerini geliştirmeli. Camilerin kapısı namaz dışında kapatılmalı mı kapatılmamalı mı? Bu soruyu kendimize sormamız lazım.

Diyanet İşleri Başkanlığımız camilere olan teveccühü artırmak, camiinin toplumsal ve beşeri hayatımızdaki önemine dikkat çekmek için uzun süredir gayret gösteriyor. Bu amaçla 1986 yılından beri Ekim ayının ilk haftası Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlanıyor. Bu vesileyle ülkemiz genelinde belirlenen tema çerçevesinde birbirinden değerli faaliyetlere imza atılıyor.

KADINLAR CAMİYE GELMELİDİR

Bilhassa çocuklarımız ile kadınlarımızın camilerimize olan ilgisini artırmayı hedefleyen bu etkinlikleri biz de memnuniyetle takip ediyoruz. Almanya’daki konuşmamda ‘kadınların camiye ilgisinin artması gerekir veya kadınlar camiye gelmelidir, bu konuda önlerinin açılması gerekir’ diye orada konuşmamda değindim. Bugün de Türkiye’deki üst düzey bir yönetici hanımefendi bundan çok memnun olduğunu ve maalesef ‘Anadolu’da bir cenaze sebebiyle bir merasime katıldım. Adeta bizi camiye sokmadılar’ dedi. ‘Fakat ben bayan arkadaşlarla birlikte yine de caminin dışında bir yerde biz birlikte namaza iştirak ettik’ dedi. Çok ilginçtir. Hala bu çirkin geleneklerle bunları İslam diye gösteren zihniyetler var, mantıklar var, bizim bundan kurtulmamız lazım.

DİYANET İŞLERİ BAŞKAN YARDIMCISI HANIM HOCAMIZ VARSA…

Artık bu yanlış tabuların yıkılması lazım. Bunu başta Diyanet İşleri Başkanı’nın yürütmesi lazım. Bunları aşacağız, bunları yıkacağız. Çünkü çok garip şeylerle biz karşı karşıya kaldık. Eğer bugün huzurlarınızda bir Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hanım hocamız varsa, işte bu tabuları yıkmaya başladığımızın işaretidir. Çünkü bu yasakları getirenler neden getirdiklerinin de farkında değiller.

EĞER YANLIŞIM VARSA BENİ BURADA UYARIN

Biz şu anda çocuklarımızın ayaklarını camilere alıştıracağız. Hanımların aynı şekilde ayaklarını camilere alıştıracağız. Böylece cami Müslümanların cem olduğu yerdir. Bunu bu şekilde ilan edeceğiz. Yarın bazı dedikodular başlayabilir. Varsın başlasın. Bazı şeyleri göze almaya mecburuz. Biz konuşmazsak işte o zaman birileri çıkıyor onlar konuşmaya başlıyor. Onlar konuştuğu zaman da meydan onlara kalıyor. Bunu buradaki bütün hocalarıma söylüyorum. ‘Eğer yanlışım varsa beni burada uyarın’ diyorum.

Her yıl farklı bir temayla kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın bu yılki temasının Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler olarak belirlenmesini de ben bu noktada son derece etkili buluyorum. Hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerle hayatlarını din-i mübin-i İslam’ın anlaşılması, anlatılması ve yaşanması için harcayan örnek şahsiyetleri çok daha yakından tanıma fırsatı bulacağımıza inanıyorum.

BU MİLLETİ ALDATMAYA KALKMA

Şimdi çıkmış ezandan Kur'an'dan bahsediyor. Sen ne anlarsın ezandan Kur'an'dan? Sadece milleti aldatmak için bir taraftan ezan Kur'an diyeceksin. Onunla onu bir araya getirme. Zaman zaman cenaze namazlarında görünme suretiyle bu milleti aldatmaya kalkma. Bu kadar güçlü parti olacaksın kapatılmakla karşı karşıya kalacaksın. Bunu yaşadık. Camilerin ahırlara çevrildiği belgeleri elimizde var. Şiire bak 'Ey Samsun'da karaya çıkan ilah merhaba.' Gidip abuk sabuk ifadelerle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in istismar edildiği dönemlere de tanıklık ettik.

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