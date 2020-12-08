Başkan Erdoğan çağrıyı yineledi... 'Elimiz havada kalmasın'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Üniversiteler Konseyi ve Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen Doğu Akdeniz Çalıştayı’na videomesaj gönderdi. 10 Aralık’ta yapılacak AB Dışişleri Bakanları zirvesi öncesi Doğu Akdeniz kriziyle ilgili mesajlar veren Erdoğan, Türkiye’yi yaptırımlarla tehdit etmekle bir yere varılamayacağını söyledi. Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

TRİBÜNDEN İZLEMEYİZ



“Özellikle Türkiye gibi, Akdeniz’in en uzun kıyı şeridine sahip ülkesinin burada yaşanan gelişmeleri tribünden izlemesi mümkün değildir. Ülkemizin, Antalya sahillerine hapsetmeyi amaçlayan plan ve haritaları kabul etmeyeceğini açıkça dile getirdik. Tehdit ve şantajlara boyun eğmeyeceğimizi, emperyalist yayılmacılığa izin vermeyeceğimizi muhataplarımıza ifade ettik. Ülkemiz, Akdeniz meselesinde asla gerilimden değil; barıştan, işbirliğinden, hakkaniyetten ve adaletin tesis edilmesinden yanadır. Bunun yolu da saygıya dayalı müzakereden geçiyor. Akdeniz’deki sorunları, birbirimizi dışlayarak değil, tüm aktörleri aynı masa etrafında buluşturarak çözebileceğimize inanıyoruz. Şayet Akdeniz’de kalıcı çözüm yolunda mesafe alınmak isteniyorsa, diplomasiye şans tanınmalıdır. Zira diplomasi ve müzakere bizi ortak paydada buluşturacak en kestirme, en garanti yoldur.”

ELİMİZ HAVADA KALMASIN



“AB, içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmalı, Rum Kesimi ve Yunanistan tarafından Doğu Akdeniz’de bir ‘koçbaşı’ gibi kullanılmasına müsaade etmemelidir. Birlik dayanışması adı altında, Kıbrıs Türklerine ve Türkiye’ye daha fazla haksızlık yapılmamalıdır. Doğu Akdeniz’e kıyıdaş tüm bölge ülkelerinin ve Kıbrıs Türklerinin de yer alacağı bir konferans düzenlenmesi önerimiz halen masada duruyor. Muhataplarımızdan, Türkiye’nin uzattığı bu eli havada bırakmamalarını bekliyoruz. Başta Yunanistan olmak üzere Akdeniz’de komşumuz olan tüm ülkeleri, bu meseleyi ‘sıfır toplamlı bir oyun’ olarak görmekten vazgeçmeye çağırıyorum.”

10 TRİLYON METREKÜP DOĞALGAZ ÇIKABİLİR



Erdoğan, Akdeniz’e kıyısı olsun veya olmasın pek çok ülkenin, burada meydana gelen olayları yakından takip ettiğini ve bir şekilde müdahil olmaya çalıştığını söyledi.

3,5 MİLYAR VARİL PETROL



Son yıllarda enerji tartışmaların odağında Doğu Akdeniz’in yer aldığını dile getiren Erdoğan, “Kamuoyuna yansıyan kimi bilimsel araştırmalar, bölgedeki çıkarılabilir doğalgaz miktarının 3,5 trilyon ila 10 trilyon metreküp arasında olduğunu ifade etmektedir. Aynı şekilde bölgede 1,5 ila 3,5 milyar varil civarında petrol rezervinin mevcut olduğu hesaplanmaktadır” bilgisini paylaştı.

BAŞKAN ERDOĞAN KÜLLİYE’DE GÜVEN MEKTUPLARINI KABUL ETTİ



Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Malezya Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kamal, İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström, Avrupa Birliği Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, Sudan Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa Ahmed ve Çekya Büyükelçisi Pavel Vacek’i ayrı ayrı kabul etti, güven mektuplarını aldı.