Başkan Erdoğan: Büyüme ve istihdam seferberliği başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Tekirdağ İl Kongresi’nde ve eski bakanlardan İsmail Fehmi Cumalıoğlu’nun adının verildiği Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin açılışında konuştu. Ekonomideki gelişmelere değinen Erdoğan, “Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı bir seferberlik başlatıyoruz” dedi. Erdoğan şunları söyledi:

REFORM DÖNEMİ BAŞLIYOR

“Bakanlıklarımız ve kurumlarımız yanında ilgili tüm kesimlerle yakın diyalog ve işbirliği halinde ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz. Ekonomisi güçlü olmayan bir ülkenin diğer alanlardaki kazanımlarını koruyamayacağının bilinciyle yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz. Amacımızın dünyanın siyasi ve ekonomik bakımdan tarihi bir değişim sürecinden geçtiği şu dönemde ülkemizi hedeflerimiz doğrultusunda geliştirmek ve kalkındırmak olduğunun altını tekrar çiziyorum.”

YATIRIMCILARA ÇAĞRI YAPTI

“İstihdamı artırarak, vatandaşlarımızın iş ve aş endişelerini ortadan kaldırmak da temel önceliklerimiz arasındadır. Yeni dönem parametrelerimizin açıklanmasıyla hamdolsun piyasalarda olumlu yönde gözle görülür hareketlenme başladı. Buradan bir kez daha yerli ve uluslararası yatırımcılara ülkemize güvenmeleri ve süratle yeni yatırımlara başlamaları çağrısında bulunuyorum.”

BAYRAĞA GÖZ DİKENİN AKIBETİ ACI OLUR



Başkan Erdoğan, Tekirdağ’da 41.Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni’nde konuştu. Erdoğan, “Her kim vatanımıza bayrağımıza göz dikerse bilsin ki kendi- sini komandolarımızın elinden acı bir akıbet bekliyor” dedi.

102 YOĞUN BAKIM YATAK KAPASİTESİ



566 yataklı hastanede 124 poliklinik, 18 ameliyathane yer alıyor. Hastane, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yoğun bakım yatak kapasitesi bakımından da öne çıkıyor. Hastanede yer alan 102 yoğun bakım yatağının 46’sı genel yoğun bakıma ayrılırken sağlık kuruluşunda 27 yenidoğan, 16 pediatrik, 5 kardiyovasküler cerrahi ve 8 de koroner yoğun bakım yatağı bulunuyor.

HELİKOPTERLE GİTTİ, KANUNİ’NİN ÜZERİNDEN GEÇTİ



Erdoğan, Tekirdağ’a giderken Karadeniz’e hareket için Haydarpaşa açıklarında bulunan Kanuni sondaj gemisinin üstünden geçti.

SOSYAL MESAFE VE SİGARA UYARISI



Erdoğan hem kongrede hem de hastane açılışında sosyal mesafe ve sigara uyarı ı yaptı. Erdoğan, “Lütfen sigara içmeyeceğiz. Şu anda koronavirüs döneminin en büyük belası sigara. Sigaraya kesinlikle artık ara vermek, kendi sağlığımız, sıhhatimiz için gerekli. Buna söz veriyor muyuz? İçenleri de uyarıyoruz” diye konuştu.

DİJİTAL ALTYAPI TURKCELL’E EMANET



Türkiye’nin sağlık alanında dijital dönüşümüne öncülük eden Turkcell, Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin altyapısını uçtan uca dijitalleştirdi. Yerli ve Milli Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi’nin (HBYS) kullanılmaya başlandığı Tekirdağ Şehir Hastanesi, dijital altyapısını Turkcell’in sağladığı yedinci şehir hastanesi oldu.