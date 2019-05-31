  • $5,831
  • 6,535
  • 244.52
  • 90.589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Siyaset Haberleri
  • Başkan Erdoğan: Ülkemizin son 6 yılda üst üste yaşadığı hadiseler bile oyunun büyüklüğünü gösteriyor
31 Mayıs 2019 Cuma 21:20 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 21:46

Başkan Erdoğan: Ülkemizin son 6 yılda üst üste yaşadığı hadiseler bile oyunun büyüklüğünü gösteriyor

Başkan Erdoğan: Ülkemizin son 6 yılda üst üste yaşadığı hadiseler bile oyunun büyüklüğünü gösteriyor

Başkan Erdoğan Büyük Üsküdar İftarı programında konuştu. Erdoğan konuşmasında "Tek başına, ülkemizin son 6 yılda üst üste yaşadığı hadiseler bile karşı karşıya kaldığımız oyunun büyüklüğünü göstermeye yetecektir." dedi.

Başkan Erdoğan, "Büyük Üsküdar İftarı"nda yaptığı konuşmada "Tek başına, ülkemizin son 6 yılda üst üste yaşadığı hadiseler bile karşı karşıya kaldığımız oyunun büyüklüğünü göstermeye yetecektir." dedi.

"Hiç kimsenin bizi milletimizin iradesine, sandığın namusuna sahip çıktığımız için eleştirmeye hakkı yoktur." ifadelerini kullanan Erdoğan şöyle devam etti:

"31 Mart seçimlerinde İstanbul'un 39 ilçesinden Üsküdar'la birlikte 25'inde Cumhur İttifakı olarak seçimleri kazandık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise demokrasiye ve sandığa gölge düşüren bir durumla karşılaştık, oyları çaldılar."

Başkan Erdoğan, "Ekonomide yaşadığımız sıkıntıları sadece kendi dinamiklerimizin ürünü zannedenler, oynanan büyük oyundan bihaber olanlardır." açıklamasında bulundu.

<p>Taksim´de yeni yarışmacılar bulmak için yola düşen arkadaşımız Bahar, 19 yaşındaki genç arkadaşım

Permalı Saç Sorusu Yarışmacımızı Yaktı | #MaksatYarışmakOlsun

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

'S-400'de erteleme' iddialarıyla ilgili Türkiye'den flaş açıklama

LGS örnek soruları ve cevapları MEB'te! 2019 LGS soruları nasıl olacak?

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.