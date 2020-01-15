Başkan Erdoğan 'bugün son' dedi ve sayıyı açıkladı:1 milyon 92 bin 741

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Nüfusu artan yerlerde sadece konut sorunu çözülmemeli şehirlerin kadim miraslarına da sahip çıkılmalı.

- Türkiye son çeyrek asırda kayıplarını telafi etmeye başladı. Dünkü meselemiz toplanmayan ve patlayan çöplerdi, bugünkü meselemiz sıfır atık. Dünkü meselemiz çevre kirliliği ile mücadeleydi, bugünkü meselemiz çevre ile uyumlu şehirler. Çağın ötesine geçemeyen şehirler bir süre sonra cazibesini kaybetmeye mahkumdur. Yaşlı, kadın, çocuk, engelli dostu olmayan, günün 24 saati sokaklarında huzurun kol gezmediği şehir akıllı olsa ne olur olmasa ne olur. Şahsiyeti olmayan, insanı öncelemeyen, dört bir yanında ilim, irfan, sanat ocakları tütmeyen bir şehrin aklı da olma. Bizim hem akıllı hem de medeniyet sembolü şehirlere ihtiyacımız var.

- Akıllı şehir çalışmalarını bugün oldukça ileri bir düzeye getirdik. 11. Kalkınma Planımızda bu konuda kapsamlı bir yer ayırdık. Türkiye akıllı şehirler konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor.

- 100 bin sosyal konut inşasında müracatlar şu an itibarıyla bitmiş durumda. 1 milyon 92 bin 741 kişi başvurdu.

- Ülkemizde ister belediyeler, ister diğer kurumlar veya özel sektör tarafından hayata geçirilecek tüm akıllı çözüm uygulamalarının birbiriyle uyumlu olması kritik öneme sahiptir. Aksi takdirde Türkiye, teknoloji çöplüğüne döner. Rastgele, keyfekeder, plansız, programsız, hesapsız, kitapsız iş yapma devrine geri dönüşe izin veremeyiz. Akıllı şehir uygulamalarında da sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmayacak, dünya pazarlarına ihracatçı olarak gireceğiz. Akıllı şehirler konusunda dünyada iyi bir oyuncu olabilmek için gereken ne varsa yapacağız.

- Dünya değişmiş, bölgemiz değişmiş, Türkiye değişmiş, şehirler değişmiş, demokratik ve ekonomik standartlarımız değişmiş, yönetim sistemimiz değişmiş ama bazı kafalar hala 20 yıl öncesinde, hatta 70 yıl öncesinde kalmış. Türkiye'nin Otomobili Projesi'ne bile kulp takma yarışına girenler oldu.