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Başkan Erdoğan Boris Johnson ile görüştü

Başkan Erdoğan Boris Johnson ile görüştü

Başkan Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Birleşik Krallık'ın yeni başbakanı seçilmesi dolayısıyla Boris Johnson'u tebrik etti.

Erdoğan, Johnson ile görüşmesinde, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın önemli stratejik ortak olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni dönemde de her alanda gelişeceğine inandığını ifade etti. 

(AA)

 

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