Başkan Erdoğan: Bizden ayrılan hep tarih oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii’nde kılıdğı Cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan bir gazetecinin partiden bazı isimlerin yeni parti kurma hazırlığında olduğu iddialarına ilişkin sorusu üzerine, “Daha önce gidenler tarih oldular” dedi.

MİLLETVEKİLLERİ YOK

Erdoğan, şunları söyledi: “Şu anda benim partimin içerisindeki muvazzaf milletvekili arkadaşlarımın içinde böyle bir şey söz konusu değil ama partimle şu anda hiçbir ilişkisi olmayanların bu tür bir çalışması varsa bu da ayrı bir konu. Bugüne kadar buna benzer olayları biz geçmişte de biliyorsunuz çok yaşadık. Hatta grup kuracak şekilde milletvekili sayısıyla aramızdan ayrılanlar oldu. Ama şimdi tarih oldular. Kimse onları hatırlamıyor bile. Bunda sonra bir başkaları yine aynı şekilde ayrıldılar, onlar da yine tarih oldu. Daha sonra bir başkası, o da tarih oldu.”

KENDİ YOLLARINA GİDERLER

Erdoğan, bu tür durumların her siyasi partinin yaşam süreci içerisinde yaşanan hadiseler olduğunu belirterek, “Biz yola çıktığımız arkadaşlarımızı hep yoldaş olarak gördük ama maalesef yoldaş olmaktan çıkıp çok daha farklı istikamete gidenler oldu. Bunlar bir dava anlayışının dışında olanlardır. Bu yolda beraber yürüyen arkadaşlarımız yoldaşımızdır, dava arkadaşımızdır. Olmayanlar kendi yollarına gider, biz yolumuza devam ederiz” dedi.

ÜÇLÜ ZİRVE AĞUSTOSTA

Ağustosta Türkiye, İran ve Rusya arasında üçlü bir zirve düzenleneceğine ve Suriye’deki son gelişmelere ilişkin soru üzerine de Erdoğan, ağustos sonu veya eylül başında böyle bir toplantının söz konusu olduğunu kaydetti.

Gerçekleştirilecek zirvede başta İdlib olmak üzere bu konularda bu etapta neler yapılabileceği gibi konuları görüşme imkânının olacağını ifade eden Erdoğan, şu anda İdlib’le ilgili özellikle Rusya ve Türkiye olarak ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiklerini söyledi. Erdoğan, bunun dışında Amerika’nın da bağlantılı olduğu bazı bölgeler noktasında onlarla da ilişkilerin dışişleri bakanları arasında yürütüldüğünü dile getirdi.

Reyhanlı, terörle bağlantılı

Başkan Erdoğan Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde meydana gelen patlama ile ilgili yaptığı açıklamasında “Suriyeli üç kişi ama aracın içerisinde bomba olduğu belli. Onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre üçü de ölmüş. Şu anda incelemeler yapılıyor. Kimlik tespitleri yapılmış. Bunun gerisinde ne vardır, kısa zamanda neticesi ortaya çıkacaktır. Tespitler daha çok terörle bağlantılı olabilir istikametinde. Birkaç saat içinde bakanlığımız detay bilgi verecektir” ifadelerini kullandı.

Stratejik üstünlük olmadan barıs olmaz

Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreninde “Taktik ve stratejik üstünlüğü sağlamadan, barıştan söz etmek suya yazı yazmak gibidir” dedi.

Başkan Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni’nde konuştu. Erdoğan şunları söyledi: “Uluslararası alanda ülkemizin haklarını savunmaya devam ettikçe savunma sanayinde maruz kaldığımız ambargoların arttığını görüyoruz.

NATO’YA GÜÇ KATTIK

"İhtiyacımız olan savunma sanayi ürünlerinin sadece yüzde 20’sini kendimiz üretebiliyorduk şimdi ise yüzde 70. Bunu başaramamış olsaydık bugün ne halde olacağımızı düşünmek bile istemiyorum. Savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranına daha sıkı sarılacağız.”

Erdoğan açıklamasında “Türkiye bulunduğu her yer gibi NATO’ya da değer, güç katan bir ülke olmuştur. Muhataplarımızdan aynı anlayışı gördüğümüz sürece de taahhütlerimize bağlı kalacağız. Uluslararası alanda ülkemizin ve dostlarımızın haklarını kararlılıkla savundukça savunma sanayinde maruz kaldığımız ambargoların arttığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

BİZ ASKER MİLLETİZ

Erdoğan, “Askerlik insanlık tarihi kadar eskidir. Biz dünyanın en güçlü ordularını, en büyük devletlerini kurmuş bir milletiz. Bunun için de tarihimizin her döneminde savaşa hazır olmamızın nedenini çok iyi biliyoruz. Teknik, taktik ve stratejik üstünlüğü sağlamadan, barıştan söz etmek suya ya da havaya yazı yazmak gibidir. Buradaki hoca ve komutanlarımızın daha yakından bildikleri gibi tarih boyunca bizim milletimize asker millet ya da ordu millet denmiştir. Çanakkale başta olmak üzere yakın tarihimiz bunun sayısız örnekleriyle doludur, hele 15 Temmuz tam bir milli irade şahlanışıdır” diye konuştu.

Kötü komşu ev sahibi yaptı

Başkan Erdoğan, "ABD başkanlarına gittiğimde bana kiralık İHA dahi vermiyorlardı. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı, şimdi biz İHA’mızı, SİHA’mızı da üretiyoruz, şimdi onların çok daha kalitelisini de birkaç ay içerisinde üretir hale geleceğiz” diye konuştu.

Dolmabahçe'de Libya zirvesi

Erdoğan, Libya'nın meşru yöneticisi Libya Ulusal Hükümeti Başkanı Fayiz Mustafa es- Serrac'la Dolmabahçe'e görüştü. Görüşmede Libyalı darbeci lider Hafter'in Türkiye'ye tehditleri gündeme geldi. Serrac'a Türkiye'nin yanında olduğunu belirten Başkan Erdoğan, meşruiyeti olmayan Hafter güçlerinin saldırılarının durdurulması talebinde bulundu.