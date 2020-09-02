Başkan Erdoğan: Biz artık bu gölge oyunundan bıktık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yıl Açılış Töreni’nde konuştu. Doğu Akdeniz’deki gelişmelere değinen Erdoğan, “Biz artık bu gölge oyunundan bıktık” ifadelerini kullandı. “Kendine bile hayrı olmayan bir devleti, Türkiye gibi bölgesel ve küresel bir gücün önüne atıp yem etmeye çalışmak, artık komik kaçmaya başladı” diyen Erdoğan, “Çevresindeki her ülkenin hakkı olan Akdeniz’in zenginliklerinin üzerine adeta çökme çabası tam bir modern sömürgecilik örneğidir” diye konuştu.

MODERN SÖMÜRGECİLİK



Erdoğan, şunları kaydetti: “Kendilerini büyük, güçlü, müreffeh, yenilmez olarak gören kimi devletlerin, diğerlerine karşı sergiledikleri zalimlikleri örtmeye artık siyasi ve diplomatik laf cambazlıkları da yetmiyor. Demokrasiye, güvenliğe ve refaha sadece dünyanın belli toplumlarının sahip bulunduğu, diğerlerinin onlara hizmet dışında önem taşımadığı çarpık anlayış artık ifşa olmuştur.”

KAPIMIZ HERKESE AÇIK



Doğu Akdeniz’deki, Ege’deki faaliyetlerimizin de özünde hak ve adalet arayışı vardır. Türkiye’yi 780 bin kilometrekarelik devasa büyüklüğüne bakmadan, 10 kilometrekarelik bir ada üzerinden kıyılarına hapsetme girişimi, haksızlığın ve adaletsizliğin en açık ifadesidir. Çevresindeki her ülkenin hakkı olan Akdeniz’in zenginliklerinin üzerine adeta çökme çabası, tam bir modern sömürgecilik örneğidir. Asırlardır Afrika’dan Güney Amerika’ya kadar sömürmedik yer, katletmedik toplum, zulmetmedik insan bırakmayanların devri sona eriyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu adalet uyanışını durduramayacaklardır. Ülkemizin bu konudaki öncülüğü sadece kendi adına değil, tüm mazlumlar adınadır. Bunun için bölgemizde güven ve huzur arayan herkese kapımızı açıyoruz. Yeter ki biz kendi içimizde sağlam duralım. Yeter ki biz millet olarak birliğimize, beraberliğimize sahip çıkalım. Yeter ki biz tüm kurumlarımızla devletimizi hak ve adalet üzere ayakta tutalım.”

YARGIDA İŞ YÜKÜ HAFİFLİYOR



Geçen yıl kanunlaşan Birinci Yargı Paketi ile ceza adaleti sistemine dair pek çok tarihi değişikliği hayata geçirdiklerini ifade eden Erdoğan, “Sistemi rahatlatacak, vatandaşımıza daha iyi hizmet verilmesini sağlayacak, yargının iş yükünü hafifletecek yeni hukuki müesseseler oluşturduk. Uluslararası alanda yaygın olarak kullanılan bazı usul düzenlemeleri bize uygun modellerle sisteme dahil ettik. Basit yargılama ve seri muhakeme gibi bu uygulamaları gerekirse daha da geliştirecek şekilde yakından takip ediyor, analizini yapıyoruz.” diye konuştu.

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI



Erdoğan, konuşmasında hukuk uyuşmazlıklarına ilişkin kapsamlı bir düzenlemenin kanunlaşarak sistemdeki yerini aldığını söyledi. Düzenlemeden beklentinin hukuk yargılamalarının çok daha kısa sürede sonuçlanması olduğunu belirten Erdoğan, “Halen çalışmaları süren İnsan Hakları Eylem Planı’nı bu yıl içinde neticelendirmek istiyoruz. Hukuk devleti niteliğimizi güçlendirecek bu planın hayata geçmesiyle ülke içinde ve uluslararası alanda maruz kaldığımız pek çok sıkıntıyı da çözeceğimize inanıyorum.” ifadelerini kullandı.



YARGIDA YEGANE İDEOLOJİ ADALET



Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Hakimin, savcının, polisin, askerin yapamadığını, kamusal bir vazife icra eden avukat da yapamamalıdır. Şayet yaparsa bunun bir müeyyidesi, sonucu, bedeli muhakkak olmalıdır. Dünyanın hiçbir ülkesinde, medeni ülkeleri kastediyorum, böyle çarpık bir duruma izin verilemez. Yargının hiçbir unsuru, herhangi bir ideolojinin emrine giremez. Yargının tek ideolojisi adalet olmak zorundadır. Bir adalet kurumu olması gereken kimi baroların, terör örgütlerinin arka bahçesi, propaganda aracı, yasa dışı faaliyetlerinin kılıfı haline dönüşmesi çok acıdır.”

TERÖRÜ SAVUNAN AVUKAT MESLEKTEN MEN EDİLMELİ



İstanbul Barosu’na açlık grevinde ölen terör hükümlüsünün posterinin asılmasını eleştiren Erdoğan, “Terör örgütüyle ilişkili avukat meslekten men edilmeli” dedi.

Terör örgütü DHKPC üyeliğinden hüküm giyen bir avukatın açlık grevinde ölmesinin ardından posterinin İstanbul Barosu’nun balkonuna asılmasını eleştiren Başkan Erdoğan “İstanbul Barosu binasına asılan pankartın, şehidimizin kemiklerini sızlatmanın ötesinde anlamları olduğunu düşünüyoruz” dedi. Avukatların, teröristlerin bu kadar pervasızca yanlarında durabilmeleri, cübbeleriyle cenazesine katılabilmeleri, onları öven bildiriler yayınlayabilmelerinin kabul edilebilir davranışlar olmadığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Avukatlık, zulmü savunmak değildir. Avukatlık adaleti savunmak, adaletin yanında yer almak demektir. Bu yapılan işlemlerin müvekkil-avukat ilişkisiyle uzaktan yakından alakasının olmadığı açıkça ortadadır. Diğer kurumlarda terör örgütleriyle böylesine içli-dışlı olan kişiler nasıl mesleklerinden men edilebiliyorsa, avukatlar için de böyle bir yöntemin gerekip gerekmediği bana göre tartışılmalıdır. Uyuşturucu baronunu savunan avukat uyuşturucu tüccarlığına, katili savunan avukat cana kast etmeye kalkışmıyorsa, teröristin avukatlığını yapanın da teröristliğe soyunması mümkün değildir. İnşallah önümüzdeki dönemde avukatlıktan teröristliğe uzanan bu kanlı yolun önünü kesmek için gerekeni yapacağız.”

MANSUR YAVAŞ’I KABUL ETTİ



Başkan Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı kabul etti. ABB’den yapılan açıklamada “Sayın Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Ankara’nın ihtiyaçlarına olumlu yaklaşımları nedeniyle teşekkürlerini sundu” dendi.

O KIRMIZI ÇİZGİYİ MACRON’A AYNEN İADE EDERİZ



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu: “Yunanistan, Doğu Akdeniz’de bir korsan devlettir. Boyunu aşan işlere kalkışıyor. Arkasında koşulsuz bir AB dayanışmasını alarak tamamen hukuk dışı, ahlak dışı bir takım çabaların içerisine giriyor. Burada trajik olan, AB’nin durumudur. AB, Macron’un iç siyasetteki tükenişini, dış siyasette kapatma amacıyla yaptığı aşırı hamlelerin peşine takılmış gözüküyor. Yapılan iş Yunanistan’ın şımarıklığını ve saldırganlığını kışkırtmaktan başka bir şey değildir. Macron tutup da, bizim kendi sahamızda, kendi Mavi Vatanımızda sondaj çalışması yapmamızı kırmızı çizgi ilan ediyorsa, biz o kırmızı çizgiyi Macron’a aynen iade ederiz. Böyle bir saygısızlık olmaz. Fransa gibi köklü bir devletin devlet başkanı nasıl konuşacağını bilmesi gerekir. Meis Adası’na silahlı güç gönderilmesi meşru değildir. Yunanistan’ı bu tip provokasyonlardan kaçınması konusunda uyarıyoruz.”