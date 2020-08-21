Başkan Erdoğan: Belediyeye ideoloji CHP'yle geri geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Congresium’da düzenlenen AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan, “Seçim döneminde atıp tutanların, düne kadar yunusların gezdiği Haliç’i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz değil mi? Onu o hale getiren bizdik, ama şimdi bakın ne hale geldi. Ülkemizin pek çok yerinde benzer tablolara şahitlik ediyoruz. Çöp dağlarıyla İstanbul’u devraldık, şimdi İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik” dedi.

Erdoğan şunları söyledi: “İdeolojik belediyecilik tekrar hortladı. Belediye çalışanlarımız ayrımcılığa uğramaya başladı. Bilhassa AK Parti’den CHP’ye geçtiği belediyelerde, bir öç alma, intikam alma hareketi görüyoruz. İdeolojik belediyecilik hortladı.”

EKMEĞİNDEN ETTİLER



“Seçimlerde ‘kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız’ diyenler, binlerce insanı aşından etti. Bay Kemal bu sözleri vermemiş miydi? Bu sözleri veren Bay Kemal, o garip insanları işinden, aşından, ekmeğinden etmedi mi? Biz böyle sahnelerin yaşanmasına asla müsaade etmedik. Seçim döneminde söylediklerimizi sandıklar kapandıktan sonra unutanlardan da olmadık.”

YOLUNU ŞAŞIRANLAR OLDU



Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Nefesi yetmeyenler, nefesi kesilenler, yolunu şaşıranlar da oldu. Bu yolculukta böbürlenenler, kibrine yenik düşenler, zaferi ve başarıyı kendinden menkul görenler oldu. Bunların hiçbirisine eyvallah etmedik. Bizimle yollarını ayıranlara aldırmadan, kutlu mücadelemize devam ettik. Niçin siyaset yaptığımızı, bu dünyadaki varlık sebebimizin ne olduğunu hafızamızdan çıkarmadık ve çıkartmayacağız. Başkaları ne yaparsa yapsın biz vefayı, sadakati, yol ve silah arkadaşlığını gözetecek bu ilkeleri kendimize rehber kılmaya devam edeceğiz.”

YEREL YÖNETİM REFORMU GELİYOR



Başkan Erdoğan, “Yerel yönetimler reformunu önümüzdeki yasama yılında gündem getirmeyi planlıyoruz. Bugünkü istişare toplantımızın temasını gençler oluşturuyor. AK Parti olarak gençleri hep el üstünde tuttuk. Gençlerimize daima öncelik verdik. Siyaseti gençleştiren, gençleri Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi yapan AK Parti’dir. Bizde gençlerle ilgili yaş 30’dur. 30’a gelen genç bir üst sınıfa terfi eder. Şu anda bizim 1 milyona yakın gencimiz üyemizdir. Aynı şekilde kadınlarda da yaklaşık 5 milyon üyemiz var. İkisini yan yana koyduğumuz zaman 6 milyon. 5 milyon da diğerleri işte 11 milyon. Şimdi bir hedefimiz var. Seçime kadar 4 milyon üye kaydını yapmak.”

ERDOĞAN’LA İLİŞKİLERİMİZ İYİ TÜRKİYE KENDİ İŞİNİ HALLEDER



ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında Başkan Erdoğan’la çok iyi ilişkilerinin olduğunu söyledi. , “ABD’nin Afganistan ve Suriye gibi ülkelerden de askerlerini çektiğini vurgulayan Trump, “Suriye ile Türkiye arasında askerlerimizi çektiğimde olanları düşünün. Herkes ‘bu korkunç’ dedi. Türkiye kesinlikle kendi işini kendi halledebilir. Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var” dedi. Trump, herkesin Suriye’den çıkarlarsa “felaket” olacağını söylediğinin ancak ortada bir felaket olmadığının altını çizdi.

HİCRİ YENİ YILI TEBRİK ETTİ



Başkan Erdoğan, Hazreti Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicretinin 1442’nci yıldönümü nedeniyle tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, “Milletimizin ve İslam aleminin Hicrî 1442 yılını tebrik ediyor, yeni yılın ülkemiz, İslam dünyası ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.