Başkan Erdoğan: Arınç'ın sözleri bizi çok üzdü

Başkan Erdoğan, partisinin MYK toplantısında Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa eden Bülent Arınç ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre toplantıda Erdoğan, Bülent Arınç’a açıklamalarının doğru olmadığını ilettiğini belirterek, “Bülent Bey ile görüştüm. Sözlerimin onu üzdüğünü söyledi. Kendisine, ‘Sen bizi daha çok üzdün. Yasin Börü ve Kürtlerin ellerinde kanı olan adamları başımıza çıkarıyorsunuz’ dedim” ifadesini kullandı. Erdoğan’ın kurmaylarına Arınç’ın istifasının kendilerini üzdüğünü de söylediği öğrenildi. AK Parti’nin 22 ve 23’ncü dönem milletvekili Mehmet İhsan Arslan’ın bir basına verdiği röportajda, kitabında yer alan “AK Parti’nin bir milliyetçi bagajı yoktu, elinde Kürt kanı yoktu” sözleri MYK’da gündeme geldi.

ARSLAN DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ



Bunun üzerine, Erdoğan’ın bu sözlerin çok ağır olduğunu söylediğini belirterek, “Bizim elimiz kanlı mı? Eli kanlı demek doğru değildir. Bizim Kürtlerle problemimiz yok” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Toplantıda Arslan’ın bu sözlerden dolayı oy birliğiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevkine karar verildi.

REFORMLARDA KARARLIYIZ



Erdoğan toplantıda, Adalet Bakanlığı ve partisinde yürütülen reform çalışmalarıyla ilgili de değerlendirmeler yaptı. Erdoğan’ın “Bizim her zaman reformlarımız oldu. Bu reformlarımızda her zaman kararlı olduk, kararlılığımız devam edecek” mesajını verdiği kaydedildi.

ÖĞRETMENE DESTEK ÖNCELİKLİ GÖREV



Erdoğan “24 Kasım Öğretmenler Günü” için yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: “2002’de ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimiz andan itibaren eğitim-öğretimi en öncelikli gündem maddemiz yaptık. Derslik sayılarımızın artırılmasından öğretmen atamalarına, müfredatın geliştirilmesinden ücretsiz ders kitaplarında kadar pek çok reformu hayata geçirdik. Katsayı adaletsizliği başta olmak üzere eğitim-öğretim sistemimize sirayet etmiş yasakçı, baskıcı zihniyetin izlerini silmek için çalıştık. Son 18 senedir olduğu gibi, bu sene de bütçede en büyük payı yine eğitime tahsis ediyoruz. Eğitim-öğretim sistemimizin taşıyıcı sütunu olan öğretmenlerimizin mali ve sosyal imkânlarını güçlendirmeyi kendimize vazife addediyoruz.”

AYDA BEBEKTEN ERDOĞAN’A: SİZİ ÇOK SEVİYORUZ



Başkan Erdoğan, İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen 9.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ayda’nın babası Uğur Gezgin ile telefonda konuşan Erdoğan’a Ayda bebek “Sizi çok seviyoruz” dedi. Erdoğan’da “Ben de sizi çok seviyorum” yanıtını verdi. Erdoğan, baba Uğur Gezgin’e İzmir’e gerçekleştireceği ziyarette Ayda bebek ile görüşmek istediğini de söyledi.

PUTİN’LE KARABAĞ’I GÖRÜŞTÜ



Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Dağlık Karabağ’daki sorunu çözümüne yönelik Türkiye’nin Rusya ile kuracağı Ortak Merkezin en kısa zamanda faaliyete geçmesini beklediklerini ifade etti. Ermenistan tarafının, kalıcı çözümü zorlaştırmasına ve anlaşmaya ilişkin sorumluluklarından kaçmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan, Suriye’deki ihtilafın sona erdirilmesi için de Dağlık Karabağ’da olduğu gibi, hızlı ve somut adımlar gerektiğine dikkati çekti.