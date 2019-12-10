Başkan Erdoğan: Akdeniz'de asla taviz vermeyiz, Libya isterse asker göndeririz

TRT'de gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtlayan Erdoğan şunları söyledi: “İçeride dışarıda Libya ile yapılan mutabakattan rahatsız olanlar var. Bir sondaj gemisi daha alacağız, uluslararası sularda da çalışmalar sürecek. Yunanistan’ın eli kolu bağlandı. Rum-Yunan'ın Türkiye’yi Akdeniz’de yalnızlaştırma girişimlerine cevap verdik. Türkiye ile Libya olarak ortak arama faaliyetleri gerçekleştirebileceğiz. Diğer uluslararası aktörler, bu anlaşma ile Türkiye’nin çizdiği alanlarda onay almaksızın arama tarama faaliyeti yapamaz. Güney Kıbrıs, Mısır, Yunanistan ve İsrail, bu bölgeden Türkiye’nin onayı olmadan doğalgaz nakil hattı kuramaz."

VURDU ALDI DÖNEMİ BİTTİ

"Bizim bu noktada herhangi bir taviz vermemiz mümkün değil. Hep bugüne kadar vurdular, aldılar yok bundan sonra böyle olmayacak, artık bizler de hakkımıza sahip çıkacağız. Libya'dan, halkından asker talebi gelirse bu bizim için hak doğurur. Libya ile askeri güvenlik anlaşması yaptık. Böyle bir davet gelmesi durumunda, Türkiye, nasıl bir insiyatif üstleneceğine kendisi karar verir. Biz bir yerlerden izin almayız. Türkiye Libya’da faaliyet gösteren gemileri, şirketleri ve insani yardım kuruluşlarını koruma hakkına da sahiptir."

ERDOĞAN’DAN MACRON’A: ŞİMDİ 'SARI YELEKLİLER'İ DURDUR BAKALIM

Başkan Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi’nin açılışında konuştu. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a yönelik, “Siz, İslami terör ifadesiyle barış ile terörü nasıl bir araya getiriyorsunuz? Böyle bir şey olamaz. Karşımızda susuyor, son NATO Zirvesi’nde aynı ifadeleri kullanıyor. Ne oldu şimdi? Paris’te sarı yelekliler çıktı. Hadi durdur bakalım. Niye durduramıyorsun? Niye onları barış havzası içinde yola koyamıyorsun? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste” dedi. İslam’ın terörle yan yana getirilmesine tepki gösteren Erdoğan şunları söyledi: “Eğer bunlara ses çıkarmazsak, her biri proje ürünü olan ve dinimizin adını istismar eden terör örgütleri de bu zulümlerin bahanesi olarak kullanılıyor. Bakın İslam anlamı itibarıyla ‘silm’ anlamı da barıştır.”

Erdoğan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya geldi.

AFGANİSTAN’DAN DEAŞ VİRÜSÜ UZAK TUTULMALI

Başkan Erdoğan Asya’nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı’na katıldı. Terör örgütü DEAŞ’ın Afganistan’da zemin kazanmasını üzüntüyle takip ettiklerini belirten Erdoğan, “Afgan güvenlik güçlerinin son haftalarda elde ettiği başarı memnuniyet vericidir. DEAŞ virüsünün Afganistan’a bulaşmasını engellemek elzemdir” açıklamasını yaptı.

Erdoğan, DEAŞ ile mücadelede için Afganistan'a destek vereceklerini de söyledi.

ERDOĞAN TRT'DE GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ

DİK DURAN LİDER GÖRMEDİLER

"S-400 konusunda Macron, ‘Bir NATO üyesi nasıl S-400 alabilir?’ diyor. Nasıl alacağımızı sana mı soracağız? Bunlar bugüne kadar karşılarında dik duran liderler görmediler. ‘Ses yükseltirsek bizim dediğimiz yapılır’ diyorlar. Gerekli yerlerden cevabını aldı."

ABD VE RUSYA BAŞARAMADI

"Biz bütün bu bölgedeki teröristlerin buralardan boşaltılmasını Rusya ve ABD'den istedik. Ama ne Rusya ne ABD bunu gerçekleştirebildi. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Hedefimiz Tel Abyad ile Resulayn arasına 1 milyon insan yerleştirmek."

ENFLASYONDA HEDEF TEK HANE

"Akıncı TİHA'’nın test uçuşu başarılı geçti. Dünyada belki üç beş ülke bunu şu anda yapabilir durumda. Bayraktar ailesini özellikle tebrik ediyorum. Ekonomide hedefimiz tek haneli enflasyonu yakalamak."