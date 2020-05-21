Başkan Erdoğan: Adalete güven yoksa devlet düzeni de olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni”ne video konferansla katıldı. Erdoğan, görev yerleri belli olacak 1379 hakim ve cumhuriyet savcısına meslek hayatlarında başarılar dilerken, ‘Adalet mülkün temelidir’ sözü rehberiniz olmalıdır” diyerek şunları kaydetti:

ADALETE GÜVEN ŞART



“Sizlerden vicdanınızı ve imzanızı Allah korkusu ve uygulamakla yükümlü olduğunuz kanunlar dışında asla hiçbir kimsenin, hiçbir gücün emrine vermememizi istiyorum. İnsanların adalete güvenmediği bir toplumda ne huzur ve emniyet korunabilir ne de devlet düzeni sağlanabilir. Kimi zaman darbe ve vesayet güçlerinin, kimi zaman FETÖ gibi terör örgütlerinin etkisi altına giren adalet sistemi, milletimizin gözünde epey örselendi. İçinizde çok para kazanmak isteyen; şan, şöhret peşinde olan varsa, yanlış mesleği seçtiğini bilmelidir. Size düşen görev, şahsınıza emanet edilen adalet kulesini, sessiz sedasız bir şekilde, gerektiğinde tıpkı şehit Savcımız Mehmet Selim Kiraz gibi hayatınız pahasına korumanızdır.”

YENİ REFORM PAKETİ



İlk iki reform paketinin Meclis’te kabul edilerek yürürlüğe girdiğini anımsatan Erdoğan, “İnşallah Meclis’in yeni yasama döneminde, yeni reform paketleriyle milletimizin huzurunda olacağız” dedi.