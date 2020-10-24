Başkan Erdoğan: ABD'nin tavrı bizi bağlamaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul’da Hz. Ali Camii’nde kıldıktan sonra gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, S-400’lerin Sinop’ta test edilmesine ABD’den gelen tepkilerle ilgili şunları ifade etti:

AYNI ŞEKİLDE DEVAM



“Bu testler doğrudur yapıldı, yapılıyor ve Amerika’nın bu yaklaşımı bizi bağlamaz. Elimizdeki bu tür imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Bunu Amerika’ya soracak değiliz. Sadece S-400 değil, bunun dışında birçok hafif, orta, ağır silahlar bunların içinde Amerika’dan aldığımız silahlar da var, bunların da testlerini yapıyoruz. Aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz. Yunanistan’ın elinde S-300’ler var. Bırakın testleri, kullanıyor. Oraya böyle bir şeyi Amerika soruyor mu veya söylüyor mu? Yok. Yani burada özellikle Rusya’ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız, yolumuza da aynı şekilde devam ediyoruz.”

AKŞAM, güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiyle Sinop’taki testi ilk duyuran gazete olmuştu.

LİBYA’DA ANLAŞMA ALT DÜZEYDE



Libya'da kalıcı ateşkes için anlaşmaya varıldığının duyurulması üzerine Erdoğan, yapılan ateşkes anlaşmasının en üst düzeyde olmayıp, daha alt düzeyde olduğunu söyledi. Erdoğan “Darbeci Hafter tarafından bir temsilci burada bulunuyor. Aynı şekilde Sayın Sarrac tarafından Mısrata’dan bir komutan bunun içinde” dedi.

TÜRKİYE’NİN MASADA OLMAYA HAKKI VAR



Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, “Türkiye’nin Karabağ sorununun çözümü için masada yer alması” öneresiyle ilgili şunları söyledi: “Burada eğer Rusya ne kadar çözüm için, barış için yer almayı düşünüyorsa, Türkiye’nin de en az Rusya kadar burada barış için yer alma hakkının olduğuna inanıyorum. Çünkü Minsk AGİT ortaklığında, Türkiye’nin de AGİT’ten dolayı yeri var ve şu ana kadar Minsk üçlüsü olarak alınan bir netice olmadı. Azerbaycan haklı talebini ortaya koyuyor. ‘Eğer Ermenistan Rusya’yı teklif ediyorsa, biz de Türkiye’yi teklif ediyoruz’ diyor.”

AVRUPA ORTA ÇAĞ KARANLIĞINA YAKLAŞIYOR



Başkan Erdoğan, Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan Mevlana Camii’nde Alman polisinin namaz sırasında halılara botlarla basarak arama yapmasına sert tepki gösterdi: “Avrupa’yı Orta Çağ karanlığına yaklaştıran, inanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum. Türkiye olarak, hiçbir gerekçenin kutsal bir mabedin hoyratça çiğnenmesine zemin oluşturamayacağına inanıyoruz. Dünyanın neresinde ve ne şekilde olursa olsun; ırkçılıkla, yabancı karşıtlığıyla ve İslam düşmanlığıyla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.”