Başkan Erdoğan: 2 milyon aileye 1000'er TL destek

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede alınan tedbirler ve ekonomik desteklerin yer aldığı paylaşımda bulundu. Erdoğan iletisinde, “İlk günden itibaren koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz. Biz güçlü bir milletiz, hep birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı. Erdoğan paylaşımında, “Çalışma ve sosyal hayat”, “Sağlık”, “Sanayi”, “Ticaret”, “Maliye”, “Bankacılık” başlıklarında alınan önlemlerin yer aldığı görsellere de yer verdi.

Başkan Erdoğan, Ulusa Sesleniş konuşması yaptı, “Türkiye hastalığın ilk ortaya çıktığı zamandan itibaren ilk tedbirleri alan ülkelerden biridir” dedi ve şu mesajları verdi:

80 YAŞA PERİYODİK TAKİP



“Çalışma ve sosyal hayat” başlığında, “2 milyon dar gelirli aileye 1000 lira nakit destek verilmesi, en düşük emekli aylığının 1500 liraya çıkarılması, asgari ücretliye toplamda 7 milyar liralık ücret desteği sağlanması, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına düzenli aktarılan kaynağın 180 milyon liraya çıkarılması, 80 yaş üstü vatandaşlar için periyodik takip programı açılması, emeklilere bayram ikramiyesinin nisanda verilmesi” maddeleri yer alırken, “Sağlık” alanındaki destekler şöyle sıralandı:

SAĞLIK PERSONELİNE 5 MÜJDE



“Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay boyunca üst tavandan yapılacak. 32 bin yeni sağlık personeli istihdam edilecek. Kamu kurumlarının misafirhaneleri tüm sağlık personeli için kullanıma açılacak. 1 milyon hızlı tanı kiti kısa sürede kullanıma sunulacak. Sağlık personelleri toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak.”

MASKE ÜRETENE DESTEK



Erdoğan, “Sanayi” başlığında ise Teknopark işletmelerinden 2 ay kira alınmayacağını, KOBİ’lerin KOSGEB ödemelerinin 30 Haziran’a erteleneceğini, yerli dezenfektan, koruyucu elbise, gözlük ve maske üreten firmalara 6 milyon lira destek verileceğini anımsattı. “Ticaret”te solunum cihazları ve tıbbi maskelerde ilave gümrük vergisinin kaldırıldığını belirten Erdoğan, etil alkol ithalatında gümrük vergisinin sıfırlandığını ve ihracatçılara stok finansman desteği verileceğini kaydetti.

KART ÖDEMESİNE ERTELEME



“Bankacılık” alanında ise İşletme Finansman Desteğiyle 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli 25 bin lira limitli kredi imkanı sağlanacağını belirten Erdoğan, “3 ay ödemesiz 12 ay vadeli 25 bin lira limitli Esnaf Kart desteği verilecek. Kredi kartı ödemeleri haziran sonuna kadar ertelenebilecek. Personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti imkanı tanınacak” ifadelerini kullandı.

FİRMALARA İLAVE FİNANSMAN



Erdoğan “Maliye”de ise KDV beyanname verme ve ödeme sürelerinin ertelendiğini, belediyelerin 3 aylık vergi kesintilerinin yapılmayacağını, konaklama vergisinin kasım ayına kadar uygulanmayacağını, iç havayolu taşımacılığında 3 ay boyunca KDV oranın yüzde 1’e indirildiğini, nakit akışı bozulan firmalara gerektiğinde ilave finansman desteği verileceğini, işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ‘İş’e Devam Kredi Desteği”nin hayata geçirileceğini duyurdu.

‘Bu süreçten en az hasarla çıkacağız’

Bu virüs kronik hastalığı olanlar ve yaşlılarımızda daha kötü sonuçlara yol açıyor. Yaşlılarımızın sevgi ve saygıyla ithamla korumalıyız. Büyüklerimizi incitecek en küçük bir saygısızlığı kabul edemeyiz.

İşsizlik Fonu’nu güçlendirerek, çalışanlarımızın Kredi Garanti Fonu’nu güçlendirerek, esnaf ve sanatkarımızın yanında olduğumuzu gösterdik.

İlave 32 bin sağlık personeli alımıyla ilgili çalışmaları başlattık. Sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu malzemelerde kendi kendimize yeter durumdayız. Dünyanın 69 ülkesi bizden yardım istemiş ve gereken 17 ülkeye yardım gönderilmiştir.

Bugün ülkemiz, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve özel sektördeki 165 bin doktoru, 205 bini hemşire olmak üzere, 490 bin diğer sınıflardaki sağlık personeli ve 360 bin destek personeliyle dev bir sağlık ordusuna sahiptir.

Devlet kurumunda üzerimize düşen görevleri yaparken vatandaşlarımızdan da aynı hassasiyeti bekliyoruz. Her vatandaşımızın canı bizim için aynı derecede değerlidir. Bunun için ‘Evde kal Türkiye’ diyoruz.

Hastalığın yayılma hızını 2-3 hafta içinde kırarak, süreçten olabildiğince en kısa sürede ve olabilecek en az hasarla çıkacağız.

Dünya bu salgın hastalığın ardından hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı, yepyeni bir küresel, siyasi, ekonomik, sosyal sistemin inşa edileceği bir döneme doğru gitmektedir. Aydınlık yarınlar bizi bekliyor, yeter ki ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkatli olalım.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı’nı video konferans ile gerçekleştirdi. Erdoğan başkanlığındaki görüşmeye, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.