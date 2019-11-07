İki lider telefonda görüştü! Başkan Erdoğan'ın ABD kararı belli oldu

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Trump arasında bu akşam gerçekleşen görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

İki lider, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım'da Washington'da görüşeceklerini yeniden teyit etti.

TRUMP: "ERDOĞAN İLE ÇOK İYİ BİR TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTIK"

Trump, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan ile "çok iyi bir telefon görüşmesi" gerçekleştirdiğini vurgulayan Trump, "Erdoğan bana, çatışma esnasında kaçtıkları belirtilen, aralarında terörist Ebubekir el-Bağdadi'nin eşi ve kız kardeşinin de bulunduğu birçok DEAŞ üyesinin yakalandığını söyledi." ifadelerini kullandı.

Trump, görüşmede ayrıca Suriye sınırı, terörizmin ortadan kaldırılması, YPG/PKK ve diğer konuların ele alındığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gelecek Çarşamba 13 Kasım'da Beyaz Saray'da görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'NİN SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ JEFFREY TÜRKİYE'YE GELİYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in 8 ve 9 Kasım'da İstanbul ve Ankara'da olacağı belirtildi.

Jeffrey'in Türk yetkililerin yanı sıra Suriyeli muhalif yetkililerle de bir araya geleceği kaydedilen açıklamada, "Elçi Jeffrey, beraberindeki heyetle birlikte üst düzey Türk yetkililerle ortak çıkarlar kapsamında kuzey Suriye ve DEAŞ terör örgütü ile mücadele konularını görüşecek." ifadeleri yer aldı. (AA)