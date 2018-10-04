HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

  • 6,124
  • 7,0578
  • 236.793
  • 94.883
SON DAKİKA HABERLERİ
Tümü
Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Siyaset
  3. Başkan Erdoğan, Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih'i tebrik etti

Başkan Erdoğan, Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih'i tebrik etti

Ba%C5%9Fkan+Erdo%C4%9Fan,++Irak%E2%80%99%C4%B1n+yeni+Cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1+Berhem+Salih%E2%80%99i+tebrik+etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile telefonla görüştü.

x

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevi Fuad Masum'dan resmen devralan Iraklı mevkidaşı Salih'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Salih'in görüşme vesileyle ikili ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılıklarını da ifade ettikleri öğrenildi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri
,

Terör örgütü PKK/YPG Münbiç´i çukurlarla çevreledi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Instagram'da 'name tag' dönemi

'Türkiye'ye karşı Yunanistan’ın gardını alması lazım'

En Çok Okunanlar