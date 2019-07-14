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Başkan 5 ay sonra halkla buluşuyor

Başkan 5 ay sonra halkla buluşuyor

Başkan Erdoğan’ın 31 Mart yerel seçimleri için teşekkür turları ağustos ayında başlıyor. Erdoğan Türkiye turunda halkla buluşacak, 17 yılda yapılanları tek tek anlatacak. 

Osman Nuri CERİT/ANKARA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından millete teşekkür turuna çıkıyor. Yerel seçimler sürecinde Erdoğan 48 günde 57 il ve 14 ilçede düzenlenen mitinglerde vatandaşlara hitap etti, İstanbul’da düzenlenen yenileme seçimleri öncesinde de katıldığı açılış törenlerinde halkla bir araya geldi.  

YÜZDE 50'LİK İLLERE ÖNCELİK

Erdoğan, seçimler sonrası yoğun geçen diplomasi trafiğinden fırsat bulduğu süreçlerde milletle buluşacak. 

Erdoğan, ağustos ayı içinde buluşmalarında 31 Mart'ta partisinin yüzde ellinin üzerinde oy aldığı illere öncelik verecek. 

REKOR OY RİZE'DEN ÇIKTI

AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde 12 ilde yüzde ellinin üzerinde oy alarak rekor kırmıştı. Bu illerin başında yüzde 72’lik oy oranıyla Rize geliyor. AK Parti, Trabzon’da yüzde 64, Kayseri’de yüzde 63, Konya’da yüzde 71, Şanlıurfa’da yüzde 61, Erzurum’da yüzde 62, Kahramanmaraş’ta yüzde 65, Sakarya’da yüzde 65, Şırnak’ta yüzde 61 oy almıştı.  

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