Barış Koridoru için kararlıyız

OSMAN NURİ CERİT

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında dün toplandı. Beştepe'de 6 saat 10 dakika süren toplantının gündemini “Suriye” oluşturdu. MGK Bildirisi'nde, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe 1 ve Pençe 2 harekatlarının başarıyla yürütüldüğü belirtilerek, operasyon yapılan bölgeler tamamen temizlenene kadar terörle mücadelenin devam edeceği vurgulandı. Erbil'de görevli diplomatın şehit edildiği saldırının aydınlatılması hususundaki çalışmaların takip edileceği kaydedildi.

Interpol vurgusu

Bildiride, şunlar kaydedildi: "PYD-YPG'nin sözde yöneticileri başta olmak üzere bazı teröristlerin kırmızı bültenden çıkartılmasının, FETÖ üyesi bazı teröristlerin ise kırmızı bültene alınmamasının küresel ölçekteki terörle mücadeleye ve INTERPOL'ün kuruluş gayesine büyük zarar verdiği değerlendirilmiştir. Suriye'de sınır güvenliğimiz çerçevesinde, bölgenin tüm terör unsurlarından temizleneceği ve bütün gücümüzle bir 'Barış Koridoru'nun inşası için gayret sarfedileceği hususundaki kararlılığımız teyit edilmiştir."

Ahde vefa bekliyoruz

MGK gündeminde F-35'ler de vardı. Bildiride, "NATO antlaşması ile ikili anlaşmaların ruhuna uygun olarak, ülkemizin uluslararası hukuk ve ahde vefa ilkesi çerçevesinde taahhütlerine ve sorumluluklarına riayet ettiği, müttefiklerimizden de aynı hassasiyetin beklendiği ifade edilmiştir" denildi.

KKTC'nin hakkı korunacak

MGK toplantısında Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de devam eden sondaj çalışmaları da masaya yatırıldı. MGK Bildirisi'nde şu ifadelere yer verildi: "Doğu Akdeniz'deki uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerimiz ile KKTC'nin hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik bölge barışı ve istikrarını esas alan, işbirliğinin gelişimine katkıda bulunan kararlı ve ilkeli tutumumuzun sürdürülmesinin hayati önem arz ettiği kaydedilmiştir."