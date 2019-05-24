Bakayalara bedelli yok, her güne 10 lira ceza var

Yeni sistemde zorunlu askerlik herkes için 6 aya düşüyor. Kanun teklifinin yasalaştığı anda kışlada 6 ayını doldurmuş olan askerler terhis olabilecek. Yeni sistemde isteyenler 6 aydan sonra da askerliğe devam edebilecek. Bu durumda ayda 2 bin lira maaş alacaklar. Bu sürede sigorta primleri de devlet tarafından ödenecek.

ERDEN GENERALLİĞE

Askerliğini uzatanların orduda kalıp generalliğe kadar yükselme şansı da var. Yeni sistemle kalıcı hale gelen bedelli askerlikte yaş sınırı da kalkıyor. 20 yaşını doldurmuş ve 31 bin lira ödeyenler bedelli askerlik yapabilecekler.

Bedelli askerlikte 1 aylık temel askerlik zorunlu olacak. Kontenjandan fazla başvuru olursa kura çekilecek. Bir kere kurada çıkmayanın yeniden başvuru şansı da var.

YASA BAYRAM ÖNCESİ

Teklifte bakaya kalanlar ve yoklama kaçağı olanlar için bir kereliğine bedelli askerlikten yararlanma fırsatı verilecek. Ancak sistem devreye girdikten sonra yoklama kaçağı ve bakaya durumunda olanlar bedelli askerlik yapamayacak. Ayrıca bu kişiler bu durumda oldukları her gün için 10 lira da ceza ödeyecekler. Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifinin, Meclis'in uygun görmesi halinde bayramdan önce yasalaşabileceğini bildirdi.

Altun: TSK profesyonel oluyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun askerlik sistemiyle şunları paylaştı: “Askerlik sürelerinde eşitlik sağlanacak. Eğitimli insan kaynağı etkin ve verimli kullanılacak. Zorunlu askerlikte başarılı olanlar TSK’da istihdam edilebilecek. Bedelli askerlik kalıcı hale gelecek. En önemlisi TSK profesyonelleşecek.”