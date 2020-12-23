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  • Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Allahım Ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol...
23 Aralık 2020 Çarşamba 08:01 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Allahım Ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol...

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Allahım Ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sen asıl vergiyi, alınması gereken yerlerden alacaksın. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan, organ ticareti yapan adamdan, kara parayla devleti dolandıranlardan vergi alacaksın" sözlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tepki geldi. Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini, ""Allahım Ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol..." notuyla paylaştı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sen asıl vergiyi, alınması gereken yerlerden alacaksın. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan, organ ticareti yapan adamdan, kara parayla devleti dolandıranlardan vergi alacaksın" sözlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tepki geldi. Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini, ""Allahım Ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol..." notuyla paylaştı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, "Sen asıl vergiyi, alınması gereken yerlerden alacaksın. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan, organ ticareti yapan adamdan, kara parayla devleti dolandıranlardan vergi alacaksın. Önce tasarruf yapacaksın, 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde israfa izin vermeyeceğim' diyeceksin. Bunlar yapılmıyor. Sıra asgari ücretliye gelince para yok deniliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde para var ama asgari ücretliye verilmiyor. Bu bir siyasi tercihtir" ifadelerini kullanmıştı.

<p>Anadolu Ajansı İngiltere Muhabiri Hasan Esen, İngiltere’deki tüm sıcak gelişmeleri Akşam T

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