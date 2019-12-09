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  3. Bakan Soylu'dan Fransızca mesaj: Müsibetleri kapının önüne koyduk

Bakan Soylu'dan Fransızca mesaj: Müsibetleri kapının önüne koyduk

Bakan Soylu'dan Fransızca mesaj: Müsibetleri kapının önüne koyduk

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan Fransa vatandaşı 11 Yabancı Terörist Savaşçı'nın ülkesine sınır dışı edilmesini, Fransızca 'Musibetleri kapının önüne koyuyoruz' notu ile paylaştı.

Bakan Soylu, Twitter'dan bakanlığın, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda, Fransa vatandaşı 11 Yabancı Terörist Savaşçı, ülkesine sınır dışı edildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" paylaşımını retweetleyerek, Fransızca olarak 'Musibetleri kapının önüne koyuyoruz' notunu paylaştı.

(DHA)


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