Bakan Soylu canlı yayında açıkladı! 41 DEAŞ'lı terörist daha teslim alındı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da açıklama yaptı. Bakan Soylu DEAŞ'a karşı en büyük mücadeleyi Türkiye'nin verdiğini ifade ederek bu sabah 41 DEAŞ'lı teröristin daha yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu YPG’nin bıraktığı 41 DEAŞ’lının daha teslim alındığını duyurdu.
Teröre bulaşmış, destek sağlayan, milletin vergilerinin terör örgütlerine aktaran belediyelerin yasal olarak yeri yok. Teröre hiçbirimizin sabrı yok! 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz.
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