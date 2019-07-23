Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7274
  • 6,3878
  • 260.642
  • 102556
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kamuda özel güvenliklere tek tip kıyafet uygulamasını duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kamuda özel güvenliklere tek tip kıyafet uygulamasını duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kamuda özel güvenliklere tek tip kıyafet uygulamasını duyurdu

Süleyman Soylu, "İnşallah 2020'nin belirleyebileceğimiz tarihinden sonra, kamuda, özel güvenlikte tek tip kıyafet uygulamasına geçiyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamusal Asayiş Analiz Nitelik Geliştirme (KAAN) ve Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyon (ÖGNET) projelerinin açılış programına katıldı. Haliç Kongre Merkezi konferans salonunki toplantıda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da yer aldı.

KAMUDA ÇALIŞAN ÖZEL GÜVENLİKTE TEK TİP KIYAFET UYGULAMASI

Süleyman Soylu, "İnşallah 2020'nin belirleyebileceğimiz tarihinden sonra, kamuda, özel güvenlikte tek tip kıyafet uygulamasına geçiyoruz. Bundan sonra kamuda özel güvenlik için tek tip bir kıyafet olabileceği, aynen polisimizin, bekçimizin tek tip kıyafeti varsa, aynı şekilde kamuda tek tip bir kıyafetin olacağı, daha sonra da özel sektörde de kendi içerisinde tercihe bırakabileceği bir yönteme doğru bu mevzuat güncellemesini de gerçekleştirerek yolumuza devam etmiş olacağız" şeklinde konuştu.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Nusret'ten Trump'ın kızına özel ilgi
Fotoğrafı ortaya çıkmıştı! Sosyal medyayı sallayan çıkış
Son hali görenleri şaşırttı! Bakın nasıl değişti?
Üç bin beğeni almayan plaja giremiyor
Jennifer Lopez Türklere 'abartmayın' dedi!
<p>Olay geçen Cumartesi günü Beyazıt´ta meydana geldi. Yeniçeriler Caddesi´nde bir taksici müşterisi

Tartıştığı Yolcusuna Bıçakla Saldırdı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Avrupa'nın göbeğinde bir Türk kasabası: Telfs

Zamanın hayatımıza etkisi