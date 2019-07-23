İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kamuda özel güvenliklere tek tip kıyafet uygulamasını duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamusal Asayiş Analiz Nitelik Geliştirme (KAAN) ve Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyon (ÖGNET) projelerinin açılış programına katıldı. Haliç Kongre Merkezi konferans salonunki toplantıda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da yer aldı.

KAMUDA ÇALIŞAN ÖZEL GÜVENLİKTE TEK TİP KIYAFET UYGULAMASI

Süleyman Soylu, "İnşallah 2020'nin belirleyebileceğimiz tarihinden sonra, kamuda, özel güvenlikte tek tip kıyafet uygulamasına geçiyoruz. Bundan sonra kamuda özel güvenlik için tek tip bir kıyafet olabileceği, aynen polisimizin, bekçimizin tek tip kıyafeti varsa, aynı şekilde kamuda tek tip bir kıyafetin olacağı, daha sonra da özel sektörde de kendi içerisinde tercihe bırakabileceği bir yönteme doğru bu mevzuat güncellemesini de gerçekleştirerek yolumuza devam etmiş olacağız" şeklinde konuştu.

(DHA)