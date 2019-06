Bakan Soylu açıkladı: İmamoğlu 3 gün boyunca neredeydi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun kendisi ile ilgili iddialarına, ''Bir yalan makinesi ile karşı karşıyayız. Üç gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı piyasada yoksa ve rehabilitasyona alınmışsa... Öfke nöbetleri sebebiyle...'' şeklinde yanıt verdi.



Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



- Ekrem İmamoğlu musakka yiyen, antrikot hiç yemeyen hayatında, Beylikdüzü belediye başkanıyken çok mütevazi hayat yaşayan, kimseye kötü söz söylemeyen, Beylikdüzü'nde herkesin onu nuru pak bir adam olarak bildiği bir kişi(!). Kim nereden bilecek böyle bir şey olacağını. Bazen insanlara enayi muamelesi yapıyorlar. Bunun kişiliği belli, yapısı belli, dilinin nelere döndüğü belli. Beylikdüzü'nde 10 kişiden 6'sı beyefendinin küfürlerini bilir. Ben İmamoğlu'na karşı sert değilim, o bana karşı sert.



'ORDU VALİSİ TUZAK KURDU' İDDİASI



- Vali şöyle tuzak kurar. Bu beyefendinin oradan kanunen geçme yetkisi varsa haklıdır. 14 kişilik bir liste veriyorsunuz. Koç'un özel uçağıyla VİP'ten İstanbul'a gidebilmek için müracaatta bulunuyoruz. VİP kullanabilmek için vekilin bulunması gerekiyor. O da 14 kişi değiltir. Bir vekil yanında varsa en fazla 2 en fazla 3 kişidir. Burada milletvekili yok.



'BİR YALAN MAKİNESİ VAR'



- Kendilerini arayıp diyorlar ki 'siz buradan geçme hakkına sahip değilsiniz. Koç'un özel uçağı ile gidiyorsunuz. Zaten Koç'un özel uçağı ile gittiğiniz için sizi öbür taraftan geçiririz hemen hiç merak etmeyin.' Karşımızda bir yalan makinesi var. Ve yalanı doğruymuş gibi söyleyen bir makine var.



'İMAMOĞLU ÖFKELİ BİR İNSAN'



- Burada dayanaktan yoksun üretimler yoksun. Bunu yapan İstanbul gibi bir büyükşehrin belediye başkan adayı. Bir yalan makinasıyla karşı karşıyayız şu anda. Sadece bir meseleyle alakalı değil. Kendinin dışında başka bir role soyunmuş. Başka bir pozisyona soyunmuş bir kişiyle beraberiz biz. Öfkeli bir insanla beraberiz. Allah'tan bu ikinci seçim geldi. Ben İstanbul'un büyük bir felaketten kurtulacağına inanıyorum.



'ORDU VALİSİNE 'İT' DİYOR'



- Son 1.5 ayda başka bir insan var. Yeni bir insan çıkmış. Ordu valisine 'it' diyor, polise hakaret ediyor. FOX TV kameramanı çekiyor bunu. Fatih Portakal'ın ifadesini dinlediniz mi? İsmail Küçükkaya dinledi mi dinlemedi mi? Bana soru soruyor ya kendisi cevap versin.



'CHP GÜNAHINI ÇEKECEK'



- İstanbul böyle bir kişiye teslim edilmemesi gerekir. Bu kadar açık ve net. Allah muhafaza İstanbul'a kaybetti AK Parti, kazandı CHP. Size bir tespitimi daha söyliyeyim. Bunu Süleyman Soylu söyledi dersiniz. Bunun (İmamoğlu'nun) en büyük zorluğunu da günahını da CHP çekecek. Bunu yazın bir tarafa göreceksiniz. Siz bu adamı tanımıyorsunuz.



'BEN VİP KULLANMADIM'



- Valiye it demesinin polise hakaret etmesinin bir anlamı yok mu? Helallik almışta vermişler mi bir bakalım. Hak etmediği bir yere bir yere gitmesinin anlamı yok mu? Ben genel başkanlık yaptım gitmedim VİP'ten... Ben AK Genel Başkan Yardımcısıyken de VIP'ten gitmedim. Hakkım değildi çünkü...



EBRU GÜNDEŞ VİP'TEN GEÇMİŞTİ



- Ebru Gündeş'in geçmesine itiraz eden kim benim. Doğru değil. Kim geçiyorsa geçsin yanlış yapılmış. Ben o yanlışı niye tekrarlattırayım.



'KOÇ'UN ÖZEL UÇAKLARIYLA DOLAŞIYORLAR'



- Biz sosyal demokratları tanırız. Sosyal demokratlar ne zamandan VİP hastası oldu ben bunu soruyorum. Ne zamandan beri musakka deyip, antrikot deyip de Koç'un özel uçakları ile geziyorlar ben bunu soruyorum sosyal demokratlara. Öyle bir şey yok.



Koç'un uçağını Bakan Zeybekçi'de söz konusu uçağı kullanmıştı. Hadi Özışık bunu bakana hatırlatınca şu karşılığı aldı:



- Seçim döneminde binmek ayrıdır. Başka dönemlerde kiralamak ayrıdır. Parasını verirsiniz binebilirsiniz. Bu tahsis edilmiş uçak. o kadar açık. Gezi olaylarında otel tahsis ettiler, erzak tahsis ettiler, şimdi de bunu tahsis ediyorlar.



EKREM İMAMOĞLU 3 GÜN BOYUNCA NEREDEYDİ?



Ekrem İmamoğlu, Bakan Soylu tarafından takip ettirildiğini ve mahremine girildiğini iddia etmişti. Soylu 'yalan' deyip şu yanıtı verdi:

- Kimi takip ettireceğim. Bunların hepsi zırva. Bir yalan makinesi ile karşı karşıyayız. Üç gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı piyasada yoksa ve rehabilitasyona alınmışsa... Öfke nöbetleri sebebiyle...



'AKILLI OL SOYLU' SÖZÜNE TEPKİ



-Bilirsiniz CHP’liler beni görünce harekete geçerler "her şey güzel olacak" diye. Akıllı ol ağır bir tehdittir. Bizim seviyemizde ki insanlar için ağır bir tehdittir.