Bakan Selçuk unutulmaya yüz tutan eserleri toplayan öğretmeni makamında ağırladı

Dayıoğlu, "Çocukların ve gençlerin müziğimize ilgisini artırmak için yapabileceklerimizi, köy köy gerçekleştirdiğim müzik kayıtlarını, daha birçok konuyu konuştuk. Nazik davetine, samimi misafirperverliğine teşekkür ederim" dedi.

HEDEFİ KÖY KÖY GEZEREK KAYDETTİĞİ YEREL MÜZİKLERİ DÜNYAYA DUYURMAK

Annesi ve babası da kendisi gibi öğretmen olan Emre Dayıoğlu, henüz ilkokul yıllarındayken müziğe ilgi duymaya başladı. Saz çalmaya başladı, ortaokul sıralarındayken ise müziğe olan ilgisi Anadolu'nun yerel müzikleri ve çalgılarına yöneldi.

Emre Dayıoğlu'nun hedefi Türkiye’yi adım adım, köy köy gezerek yerel müzikleri kaydetmek ve bu müzikleri de tüm dünyaya duyurmak.

Bunun için de sosyal medyayı kullanan müzik öğretmeni Dayıoğlu, "Okuldan artan zamanlarımda, Anadolu'da köy köy gezerek halk müzikleri kaydeden sıradan bir müzik öğretmeniyim. Kayıtlarımı tüm dünya tanısın istiyorum. Sizden ricam bunu retweetlemeniz" mesajında bulunarak, kayıtlarının paylaşılmasını istiyor.

Yaptığı paylaşımlarla halk müziğine olan ilginin arttığını vurgulayan Dayıoğlu, "Ne yalan söyleyeyim, köylerde yaşayan efsane sanatçılardan kaydettiğim eşsiz müzikleri sizlere duyuramıyorum diye kendimce üzülüyordum. Paylaşımlarınızla halk müziğimize tepeden tırnağa yoğun bir ilgi başladı" dedi.