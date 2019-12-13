Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: İsrail asla hayalini gerçekleştiremeyecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Başkenti Kudüs olan 1967 sınırlarındaki bağımsız Filistin devleti kurulmasına yönelik tarihi misyonumuza her zaman sadık kaldık. Ancak Kudüs dahil olmak üzere Filistin topraklarının işgali devam etmektedir. Bellek kaybı ve ikiyüzlülüğe karşın Filistin halkının haklarının elde edilmesi için tek umut Müslümanların birliğidir. Birçok konuda görüş ayrılıklarımız ve farklılıklarımız olabilir. Fakat ikili anlaşmazlıklarımızın mücadelemizi baltalamasına izin vermemeliyiz. Filistinli kardeşlerimiz de kendi farklılıklarını çözmeli ve uzlaşmaya varmalıdır. İsrail, Filistin yurdunun etnik temizliği ve bir ırkçı rejim yaratma hayalini hiçbir zaman gerçekleştiremeyecektir. Toplumlarımızı etkileyen çatışmalar, terörizm ve yoksulluk gibi meydan okumaları da ele almalıyız. Rohingyalar, Uygurlar, Keşmirliler, Kıbrıslı Türkler, Batı Trakya’daki Türk azınlık ve diğerlerinin haklarını savunma ve tanıtma çabalarımız artırılmalıdır.” dedi.

(AA)